iPhone 12: Neue Herausforderungen für Reparatur-Anbieter

Die in Berlin ansässigen Reparaturspezialisten des Serviceanbieters iDoc haben eine erste Bestandsaufnahme zur Reparierbarkeit der neuen iPhone-Modelle veröffentlicht und bewerten die neuen 2020er-Modelle ambivalent.

Zum einen habe Apple die im Gerät verbauten Flex-Kabel gekürzt und würde versehentliche Beschädigung in Drittanbieter-Werkstätten wahrscheinlicher machen. Dies fällt vor allem beim Kabel des Telefon-Lautsprechers auf, das für ein Aufklappen der neuen Geräte nur noch marginale Toleranzen für eine Überbeanspruchung lässt. Und hier ist Vorsicht geboten: Wird das Kabel beschädigt oder muss ausgetauscht werden, funktioniert Face-ID nicht mehr.

Anders als das iPhone 11, dessen Display noch nach rechts aufgeklappt werden musste, öffnen sich die neuen Geräte nun nach links und müssen erhitzt werden, um das verklebte Display zum Öffnen zu lösen.

Im Inneren sitzt Apple auf vier unterschiedliche Schraubentypen: Neben Pentalobe-Schrauben am unteren Gehäuserand, lassen sich hier Phillips-Schrauben, Apples Y-Type-Schrauben sowie Standoff-Schrauben finden. Dies erhöht nach Angaben des Serviceanbieters sowohl den Aufwand als auch die Ausstattungskosten von Drittanbietern.

Akkutausch wird einfacher

Positiv wird Apple angerechnet, dass die zur Arretierung des Akkus genutzten Klebestreifen nun deutlich leichter erreichbar sind. Der Akkutausch kann zukünftig von statten gehen ohne mechanische Kräfte auf den Stromspender wirken lassen zu müssen. Was denn bislang risikoreichen Tausch des Akkus deutlich vereinfacht.

Kritisch merkt der Berliner Anbieter in seiner Bestandsaufnahme an, dass Apple für manche Komponenten noch immer keine Original-Ersatzteile zur Verfügung stellt. Dies könnte bei Drittanbieter-Reparaturen dazu führen, dass der Originalzustand im Anschluss an die Eingriff nicht wiederhergestellt werden kann. Klassisches Beispiel: True Ton lässt sich ordentlich nur auf Apples Original-Displays aktivieren – der Reparatur-Paule am Eck muss hingegen tricksen.