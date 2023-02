Mail-App der Telekom: Werbeabfrage und Verbindungsprobleme

Die Telekom verärgert gerade Nutzer ihrer Mail-App mit einer neu integrierten Einstellung zur Anzeige von Werbebannern. Im Anschluss an das Update auf die aktuelle App-Version 4.6.0 wird beim ersten Start zwingend abgefragt, in welcher Form man die eingespielte Werbung fortan sehen will.

Nutzer der Mail-App der Telekom haben nun die Wahl, die Werbebanner entweder in der E-Mail-Liste zwischen den eingegangenen Nachrichten eingestreut zusehen oder stattdessen die Anzeige von größeren Bannern am Fuß der Seite zu erlauben. Insbesondere irritiert in diesem Zusammenhang wohl, dass man als Kunde der Telekom eine entsprechende Zustimmung gegenüber der Ströer Digital Media GmbH erteilen muss. Das Unternehmen hat zwar vor geraumer Zeit schon die Plattform t-online.de übernommen, die E-Mail-Dienste wurden davon aber explizit ausgenommen und befinden sich weiter in der Hand der Telekom.

Kostenlose Versionen standardmäßig mit Werbung

Grundsätzlich sollte sich zumindest mit Blick auf den generellen Betrieb des Mail-Angebots der Telekom auch nichts geändert haben. Ströer spielt hier wohl lediglich die Banner ein und hat den offiziellen Verlautbarungen zufolge auch keinerlei Zugriff auf die Inhalte der E-Mails. Die Banner sollten somit vollständig unabhängig ausgewählt und angezeigt werden.

Die Tatsache an sich, dass Werbung angezeigt wird, ist unseres Wissens nicht neu. Sollte sich das Aufkommen hier erhöht oder generell etwas verändert haben, freuen wir uns über Feedback in den Kommentaren. Generell bietet die Telekom allerdings quasi seit eh und je drei verschiedene E-Mail-Stufen an, die sich nicht nur von den inbegriffenen Leistungen, sondern auch vom Umfang der darin eingebundenen Werbung unterscheiden. Bei kostenloser Nutzung erhalten Kunden der Telekom anstelle von „Freemail“ die Variante „Mail S“, bei der die Menge der angezeigten Werbebanner reduziert wird. Komplett werbefrei ist nur die mit einem Monatspreis von 2,95 Euro kostenpflichtige Variante „Mail M“.

Verbindungsprobleme der Telekom-Mail-App

Für in jedem Fall nachvollziehbaren Ärger sorgt derweil allerdings die Tatsache, dass sich die Mail-Anwendung der Telekom als ziemlich unzuverlässig erweist und E-Mails oft nicht geladen werden oder die Meldung „Keine Internetverbindung“ erscheint. Hier hoffen die Entwickler der App, mit „einem der nächsten Updates“ eine Lösung zu finden.