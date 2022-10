Apples AR-Fußgängernavigation zeigt sich in Deutschland

Apples „Augmented Reality Fußgänger­routen“ zeigen sich erstmals auch in Deutschland. Wie es scheint, stellt Apple die Funktion zunächst in München bereit. Apple Deutschland hat seinen Sitz in München und die bayerische Landeshauptstadt war in der Vergangenheit schon mehrfach Vorreiter, wenn es um Apple-Premieren ging, beispielsweise hat hier 2008 der erste deutsche Apple Store eröffnet und in diesem Frühjahr war „Look Around“ oder zu deutsch auch „Umsehen“ in Apples Karten-App zunächst nur in München verfügbar.

Bislang nur in 26 Städten weltweit

Die Augmented-Reality-Darstellung bei der Fußgänger-Navigation mit Apple Maps wurde im Zusammenhang mit der überarbeiteten Karten-App angekündigt, steht offiziell allerdings weltweit bislang in lediglich 26 Städten zur Verfügung. Deutschland ist hierbei offiziell noch komplett außen vor, in Europa nennt Apple hier lediglich Städte in Frankreich, Italien und Großbritannien:

Auckland, Neuseeland

Fukuoka, Japan

Hiroshima, Japan

Kyoto, Japan

Lille, Frankreich

London, Großbritannien

Los Angeles, Kalifornien

Lyon, Frankreich

Marseille, Frankreich

Montreal, Kanada

Nagoya, Japan

New York, New York

Nizza, Frankreich

Osaka, Japan

Paris, Frankreich

Philadelphia, Pennsylvania

San Diego, Kalifornien

San Francisco Bay Area, Kalifornien

Singapur

Toronto, Kanada

Tokio, Japan

Turin, Italien

Vancouver, Kanada

Wellington, Neuseeland

Yokohama, Japan

Washington, D.C.

Bislang ist unklar, ob es sich bei der Verfügbarkeit der AR-Routenführung für Fußgänger in München lediglich um einen Testballon handelt oder Apple die Funktion jetzt generell freischaltet. Damit zusammenhängend wäre natürlich auch interessant, ob es schon Sichtungen diesbezüglich auch in anderen Städten gibt. Apple hatte die Funktion ursprünglich bereits im Frühjahr neben München auch für Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg und Köln angekündigt.

Wenn die Funktion vorhanden ist, wird bei der Routenplanung rechts unterhalb der Taste für die Auswahl der Kartendarstellung und des aktuellen Ortes ein AR-Würfel angezeigt, auf den man dann tippen und das iPhone senkrecht vor sich halten muss.