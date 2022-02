Apple-Guthaben mit Bonus, ooono Park als Tagesangebot

ooono Park arbeitet vollständig autonom. Mit zwei Magnet-Stickern an der Frontscheide des eigenen Fahrzeuges arretiert, zeugt die zugelassene Parkscheibe stets automatisch die (gerundete) Ankunftszeit vor dem letzten Parkvorgang an. Statt für die üblichen 49 Euro wird der ooono Park aktuell für 35 Euro angeboten. Wir haben nach den guten Erfahrungen mit dem Verkehrswarner damals direkt zugegriffen.

Starten wir mit dem vergünstigten Apple-Guthaben. Dieses lässt sich in der laufenden Woche mit einem zusätzlichen Bonusguthaben in Höhe von 10 Prozent in den Filialen des Lebensmittel-Discounters LIDL mitnehmen. Ausschließlich in den Filialen und nicht im Online-Shop des Händlers zu finden, gelten die 10 Prozent pauschal für die drei Guthabenkarten im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro.

