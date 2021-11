Verkehrswarner Ooono wieder verfügbar: Mit komplett neuer App

Nach mehreren Wochen vollständig vergriffener Regale ist der Verkehrswarner Ooono jetzt wieder im Handel verfügbar. Statt wie zuletzt noch zu Mondpreisen von über 100 Euro bietet auch Amazon den iPhone-Kompagnon wieder zur Standard-Preisempfehlung von 49 Euro an.

Wir haben den Ooono auf ifun.de im April ausführlich vorgestellt. Der kleine Bluetooth-Knopf der erst vor wenigen Tagen komplett überarbeiteten iPhone-Applikation des dänischen Anbieters erfüllt mehrere Funktionen.

Taster übernimmt mehrere Funktionen

Zum einen sorgt Ooono dafür, dass die iPhone-App im Hintergrund aktiviert wird, sobald sich das Fahrzeug mit dem Ooono in Bewegung setzt. iPhone und Ooono müssen bei Fahrtantritt so nicht in die Hand genommen werden, sondern können in Jackentasche und Becherhalter verbleiben.

Während der Fahrt arbeitet Ooono als Signalgeber und Taster. Der kleine Bluetooth-Knopf piepst auf unterschiedliche Arten, je nachdem ob vor einem Blitzer oder einer Gefahrenstelle gewarnt wird und lässt zudem blaue, grüne oder rote LEDs aufblinken. Die Taste am Ooono dient dazu selbst auf Gefahrenstellen oder Blitzer hinzuweisen bzw. erhaltene Warnungen zu bestätigen.

Darüber hinaus fungiert der Ooono-Taster als Nachweis darüber, dass ihr dem Anbieter 50 Euro habt zukommen lassen. So kann die Warn-App nur dann genutzt werden, wenn Ooono und iPhone miteinander verbunden sind. Ein klassisches Hardware-Dongle wenn man so will.

Dafür verzichtet Ooono vollständig auf Abo-Gebühren und In-App-Käufe. Wer den Verkehrswarner einmal erworben hat, nutzt den vollen Funktionsumfang der Ooono-App, die ihrerseits auf die Datenbank von Blitzer.de zugreift.

Je nachdem in welchem Land ihr unterwegs seid, solltet ihr die Bestimmungen zu Blitzer-Warnungen im Blick behalten. In Deutschland sollte der Ooono seit der jüngsten Bußgeld-Novelle etwa ausschließlich von Beifahrern genutzt werden.