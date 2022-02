Apple-Guthaben: 10% Bonus sind wohl der neue Standard

Anfangs als „iTunes-Karten“ und später als Karten für den App Store und iTunes Store angeboten, waren in den ersten Jahren dieser Apple-Angebote noch Aktionen mit bis zu 33 Prozent Preisabzug auf den regulären Preis mehr oder weniger üblich. Diese Rabatte wurden dann nach und nach reduziert, eine zusätzliche Verschlechterung hat sich obendrein durch den Wechsel vom ehemals tatsächlichen Preisabzug zum nun üblichen prozentualen Bonusbetrag „on top“ eingestellt – rechnerisch bleibt hier weniger hängen, als wenn der gleiche Prozentbetrag direkt vom Kaufpreis abgezogen wird. So wie es jetzt aussieht, werden wir uns künftig bereits bei 15 Prozent Bonus über ein besonders attraktives Angebot freuen.

Nach nunmehr fünf Wochen im neuen Jahr lässt sich kaum noch daran zweifeln, dass wir uns erneut mit einer Reduzierung der Aktionsrabatte für Karten für den App Store und den iTunes Store abfinden müssen. Gab es im vergangenen Jahr noch meistens 15 oder gar 20 Prozent obendrauf, so präsentiert sich der Bonus von 10 Prozent in diesem Jahr als neuer Quasi-Standard.

Das 15-Prozent-Angebot bei Lidl in der vergangenen Woche dürfen wir wohl als Ausnahme betrachten. Zwar gibt es in dieser Woche wieder zwei Angebote für vergünstigtes Apple-Guthaben, doch müsst ihr euch beide Male mit lediglich 10 Prozent Bonus begnügen. Wir hatten es zu Jahresbeginn bereits befürchtet: Einmal mehr scheinen Apple und seine Partner das durchschnittliche Sparpotenzial in diesem Bereich nennenswert reduziert zu haben.

