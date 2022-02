FRITZ!DECT 302: AVM erweitert Smart-Home-Angebot

Der neue FRITZ!DECT 302 unterscheidet sich optisch stark von der Vorgänger-Version und ordnet die Bedienelemente des Heizkörper-Thermostates komplett neu an. So setzt der FRITZ!DECT 302 jetzt auf vier Funktions- und eine Menütaste, die um das Display herum angeordnet sind. Die FRITZ!DECT 301 legte ihre Tasten hingegen alle noch direkt unter dem Display ab.

Mit dem FRITZ!DECT 302 erweitert AVM die Produktauswahl heute um eine verbesserte Version des Heizkörperreglers, der seinerseits mit einem E-Paper-Display ausgestattet ist und in Kürze zum Verkaufspreis von 69 Euro in den Handel gehen soll. Der FRITZ!DECT 302 verfügt über eine integrierte Fenster-auf-Erkennung, ist grundsätzlich updatefähig und wird von drei AA-Batterien betrieben.

Die in Berlin beheimateten Netzwerk-Ausstatter von AVM sind vor allem durch ihre Kabel- und DSL-Router bekannt, dürften seit dem verstärkten Fokus auf Mesh-Netzwerke in letzter Zeit aber auch immer mehr WLAN-Komponenten verkaufen. Doch auch im Smart-Home-Bereich ist AVM schon länger aktiv. Hier vor allem mit den sogenannten FRITZ!DECT-Produkten, die auf Basis des von herkömmlichen Schnurlostelefonen bekannten DECT-Standards arbeiten.

