Apple gewährt jetzt Kleinkredite: Auch für In-App-Käufe

Apple gibt an zufällig ausgewählte Nutzer über die Wallet-App und über ihre Apple-ID-E-Mail zu einer Vorabversion von Apple Pay Later einladen zu wollen.

Zum Start wird die neue Funktion allerdings nicht allen Interessenten in den Vereinigten Staaten offeriert, sondern steht ausschließlich für eine Handvoll zufällig ausgewählter Nutzer bereit, die die neue Bezahl-Option in den kommenden Wochen erst mal ausprobieren sollen.

Vor wenigen Minuten hat Apple nun die Bereitstellung von „Apple Pay Later“ offiziell angekündigt und wird diese vorerst ausschließlich Konsumenten in den Vereinigten Staaten anbieten. Diese können ihre Einkäufe dann auf Pump durchführen und anschließend in vier zinsfreien Raten abstottern. Genau genommen stundet Apple hier also nur die Bezahlung.

Mit der neuen Funktion „Apple Pay Later“ bietet Cupertino fortan zinsfreie Kleinkredite an, die dafür sorgen sollen, dass mehr Umsätze über Apple Pay generiert werden. Die Motivation ist hinlänglich bekannt: Apple selbst verdient an jeder Transaktion mit, die über das hauseigene Bezahlsystem abgewickelt wird.

Insert

You are going to send email to