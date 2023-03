Neu von Ugreen: 2-in-1-Autoladegerät, Nexode-Netzteil in neuem Design

Während Ugreen eine Haltekraft von bis zu 1100 Gramm verspricht, mit der sich auch fünf iPhone Pro-Modelle gleichzeitig von der KFZ-Halterung in Position bringen lassen könnten, liegt die drahtlose Ladeleistung bei maximal 7,5 Watt. Das neue 2-in-1-Autoladegerät ist zum Verkaufspreis von 39,99 Euro gelistet, wird zur Markteinführung jedoch mit einem 20-Prozent-Gutschein ausgegeben und kostet so nur noch 32 Euro.

Insert

You are going to send email to