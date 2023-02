Apple Pay Later: Einkaufshistorie bestimmt Kreditwürdigkeit

Auch Apple Pay Later wird vorerst ausschließlich in den USA verfügbar sein und wird Produktpreise auf vier Raten splitten, die innerhalb von sechs Wochen nach Kauf zu begleichen sind. In den vereinigten Staaten hat Apple das Konzept bereits unter der eigenen Belegschaft getestet, der Kleinstkredite bis zu einer Maximalsumme von 1000 US-Dollar angeboten wurde.

Nach Informationen des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg kombiniert Apple dafür die Ausgaben die Anwender in Apples Filialgeschäften getätigt haben mit Transaktionen im App Store, Bezahlvorgängen über Apple Pay, sowie den Aktivitäten der bislang nur in den USA verfügbaren Dienste Apple Card und Apple Cash.

