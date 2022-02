Apple gegen die Niederlande: Erneut 5 Millionen fällig

Die Strafzahlungen in dieser Angelegenheit wurden im Rahmen der ursprünglichen Entscheidung zunächst auf insgesamt 50 Millionen Euro gedeckelt. Man sollte davon ausgehen, dass sich in den noch verbleibenden sechs Wochen eine Lösung findet. Andernfalls darf man mit Spannung auf die nächste Eskalationsstufe warten.

Einmal mehr geben sich die Verbraucherschützer in unserem Nachbarstaat nicht mit Apples Zugeständnissen hinsichtlich ihrer Forderungen auf die Zahlungsmöglichkeiten in Dating-Apps nicht zufrieden. Apple hat die Bedingungen diesbezüglich zwar angepasst – wir berichteten – doch sieht die ACM die mit diesen Neuerungen verbundenen Auflagen für Entwickler, die ein alternatives Zahlungssystem nutzen wollen, weiterhin als unangemessen hoch und damit als unnötiges Hindernis an.

