Meross bietet künftig auch HomeKit-Rauchmelder an

Meross will sein HomeKit-Portfolio um per Funk vernetzte Rauchmelder erweitern. Die Produktneuheit wird in Kürze in Deutschland erhältlich sein. Preisinfos liegen uns aktuell noch nicht vor.

Mit seinen neuen HomeKit-Raumeldern fährt Meross eine mit seinen Heizungsthermostaten vergleichbare Strategie. Ein aus einem Rauchmelder und einer WLAN-Bridge bestehendes Basis-Set kann optional um weitere Rauchmelder erweitert werden.

Die Rauchmelder kommunizieren untereinander und mit der HomeKit-Bridge über 433-MHz-Funk. Die Vernetzung der Geräte untereinander sorgt auch dafür, dass im Alarmfall alle installierten Rauchmelder auslösen. Die Lautstärke der integrierten Sirene gibt Meross mit 85 dB bei drei Metern Entfernung an. Die Funktion entspricht dem Hersteller zufolge der hierzulande zugrundeliegenden Richtlinie EN14604.

Bei Alarm per Automation andere Geräte ausschalten

Neben der Raucherkennung reagieren die Meross-Rauchmelder auch auf hohe Temperaturen im Bereich von 54 bis 70 Grad Celsius. Zudem können die Geräte dank ihrer HomeKit-Integration auch in Automationen mit einbezogen werden. So erhält man zusätzlich zu den akustischen Signalen der Rauchmelder nicht nur Mitteilungen auf dem iPhone-Bildschirm, sondern kann diese beispielsweise auch als Auslöser für Automationen wie etwa optische Lichtsignale verwenden. In der Meross-App findet sich darüber hinaus auch die Möglichkeit, einen Fehlalarm stummzuschalten.

Meross ist mit wachsendem Portfolio mittlerweile vermutlich sogar der HomeKit-Anbieter mit der umfangreichsten Produktpalette. Das Angebot des Herstellers reicht von Schaltsteckdosen über Beleuchtungsprodukte, Heizungsreglern, Lichtschaltern und Garagentoröffnern bis hin zu den nun anstehenden Rauchmeldern, die allesamt zu vergleichsweise attraktiven Preisen angeboten werden. Aktuell bietet Meross beispielsweise vier HomeKit-Schaltsteckdose im Paket zum vorübergehenden Sonderpreis von nur 50,81 Euro an.