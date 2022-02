AirPods 3 jetzt für 168 Euro erhältlich

Wenn wir die kurzzeitige und schnell vergriffene Sonderaktion der Telekom vergangene Woche mal außen vor lassen, sind die AirPods 3 aktuell mit 168 Euro zum bisherigen Bestpreis erhältlich. Apples offizielle Preisempfehlung liegt hier weiterhin bei 199 Euro.

Mit den AirPods 3 bietet Apple seine ursprünglich im Jahr 2016 vorgestellten vollständig kabellosen Ohrhörer mittlerweile in der dritten Generation an. Zu den Verbesserungen im Zusammenhang mit der neuesten Version der AirPods gehören insbesondere die in beide Hörer integrierten Sensoren zur Hauterkennung, mit deren Hilfe vermieden werden soll, dass die automatische Wiedergabesteuerung fehlerhaft ausgelöst wird. Zuvor hatte Apple hier lediglich optische Sensoren verwendet, was dazu führen konnte, dass die Wiedergabe fälschlicherweise etwa auch in der Hosentasche automatisch aktiviert werden konnte.

Die AirPods 3 kommen mit drahtlosem Ladecase und optionaler MagSafe-Unterstützung. Die Akkulaufzeit gibt Apple in Verbindung mit dem Ladecase jetzt mit maximal sechs Stunden Wiedergabe und bis zu vier Stunden Sprechzeit an. Die Ohrhörer sind nach dem Standard IPX4 vor Schweiß und Wasser geschützt. Der verbaute H1-Prozessor von Apple ermöglicht die Sprachsteuerung mithilfe von „Hey Siri“ und die Wiedergabe von Apples 3D-Audio mit dynamischer Erfassung von Kopfbewegungen.

Der aktuelle Sonderpreis dürfte zeitlich begrenzt sein, achtet also stets auf den nach dem Klick auf den Link für euch angezeigten aktuellen Preis.