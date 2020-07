Apple Watch: Anwenderberichte über Akku-Probleme

Apple-Nutzer in den USA berichten über Akku-Probleme mit der Apple Watch. Bei uns sind bislang nur vereinzelt Nutzerberichte diesbezüglich aufgeschlagen, das Thema scheint dennoch relevant. Schon seit mehreren watchOS-Versionen treten demnach Probleme mit der Akku-Anzeige und Funktionsstörungen auf, die sich unter anderem in den Apple-Supportforen dokumentiert finden.

Den Berichten zufolge kommt es zum einen häufig vor, dass die Uhr über lange Zeit hinweg einen vollen Akku anzeigt, um dann unvermittelt auf einen deutlich niedrigeren, vermutlich dann den korrekten Prozentwert zu springen. Teilweise sind damit auch Komplettausfälle verbunden: Die Uhr schaltet sich unvermittelt aus und muss geladen werden.

Unklar ist, ob es sich hierbei um fehlerhafte Hardware oder ein Software-Problem handelt. Sollte letzteres der Fall sein, so hat Apple dies bereits über mehrere Monate nicht in den Griff bekommen. Ein Hardware-Fehler lässt sich zumindest nicht ausschließen, so berichten Nutzer, dass ein Austausch der Uhr das Problem behoben habe, vorangehende Neuinstallationen jedoch nicht.