Sky Go: App-Update für iOS 14 im öffentlichen Betatest

Die aktuelle Version der offiziellen Mobil-Anwendung für zahlende Kunden des Pay-TV-Senders Sky, Sky Go, lässt sich derzeit in Version 17.1.0 aus dem App Store laden. Das nächste größere Update steht aber bereits in den Startlöchern.

Dieses trägt die Versionsnummer 20.5 und ist vor kurzem in einen öffentlichen Betatest gestartet. Ein Tipp für Sky-Kunden, die bereits die Beta von iOS 14 ausprobieren und hier mit der offiziellen Version noch Probleme haben. Vorausgesetzt, ihr habt Apples Testflight-Anwendung installiert, dann könnt ihr einfach dem folgenden Beta-Link zu Sky Go-App folgen.

Der Anbieter erklärt:

Bald wird es ein neues Update der Sky Go App geben. Wenn ihr einen ersten Blick auf die neue Appversion nehmen wollt, dann könnt ihr euch die Betaversion für iOS anschauen. Wenn ihr Probleme mit Sky Go und der Betaversion von iOS 14 habt, könnt ihr euch die Betaversion der neuen Sky Go App laden, denn diese sollte eure Probleme beheben. Falls ihr Feedback habt, hinterlasst es direkt bei Testflight […]

Mit Dank an Pascal!