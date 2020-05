iPhone 12: Die Details zu Apples anstehenden 2020er-Modellen

Die voraussichtliche Ausstattung der kommenden „iPhone Pro“-Modelle mit 120-Hz-Bildschirmen hatten wir heute bereits zum Thema. Doch jetzt wird’s kernig. Jon Prosser, der derzeit mit Blick auf Apples Produktplanung wohl bestinformierte Mensch außerhalb des Unternehmens, hat eine neue Folge seines Video-Podcasts veröffentlicht und gibt darin umfangreiche Details zu den iPhone-12-Modellen zum Besten. Und es gibt derzeit keinen vernünftigen Grund, an der Authentizität dieser Informationen zu zweifeln.

Apple bringt dem zufolge in diesem Jahr noch vier neue iPhone-Modelle auf den Markt. Zwei Basismodelle mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen und einfacherer Ausstattung besonders mit Blick auf die Kamera, und dann noch die üblichen zwei Pro-Modelle. Die unten angegebenen Namen sind Prosser zufolge bereits die offiziellen Produktbezeichnungen, Apple bleibt also bei der aktuellen Namensgebung.

iPhone 12 (5,4“)

Super-Retina-Bildschirm (BOE OLED)

4 GB RAM

128 oder 256 GB Speicher

$649 bzw. $749

Aluminiumgehäuse

A14-Prozessor

5G-Unterstützung

Dual-Kamera

iPhone 12 Max (6,1“)

Super-Retina-Bildschirm (BOE OLED)

4 GB RAM

128 oder 256 GB Speicher

$749 bzw. $849

Aluminiumgehäuse

A14-Prozessor

5G-Unterstützung

Dual-Kamera

iPhone 12 Pro (6,1“)

Super-Retina-XRD-Bildschirm (Samsung OLED)

ProMotion (120 Hz)

10-Bit Farbtiefe

6 GB RAM

128, 256 GB oder 512 GB Speicher

$999, $1.099 bzw. $1.299

Edelstahlgehäuse

A14-Prozessor

5G-Unterstützung

Dreifach-Kamera mit LiDAR

iPhone 12 Pro Max (6,7“)

Super-Retina-XRD-Bildschirm (Samsung OLED)

ProMotion (120 Hz)

10-Bit Farbtiefe

6 GB RAM

128, 256 GB oder 512 GB Speicher

$1.099, $1.199 bzw. $1.399

Edelstahlgehäuse

A14-Prozessor

5G-Unterstützung

Dreifach-Kamera mit LiDAR

Zu den Displays ist zu sagen, dass Prosser zufolge alle Geräte mit OLED-Bildschirm kommen, bei den günstigeren Geräten allerdings einfachere Bildschirme des Herstellers BOE verbaut werden. Die Pro-Modelle kommen dann mit hochwertigeren Samsung-Bildschirmen und 120 Hz Bildwiederholfrequenz.

ProMotion ist Apples Bezeichnung für die 120-Hz-Technologie und wurde erstmals mit dem iPad Pro eingeführt. Bislang ist wohl noch offen, ob sich diese Darstellungsvariante auch softwareseitig ab- bzw. anschalten lässt. Sollte dies nicht der Fall und die hohe Darstellungsqualtiät dauerhaft aktiv sein, so könnte sich dies in deutlich kürzeren Akkulaufzeiten niederschlagen.

Hinsichtlich der genannten Preise könnt ihr das aktuelle iPhone 11 Pro als Messlatte nehmen. In den USA nennt Apple hier 999 Dollar und in Deutschland werden 1.149 Euro fällig, also könnt ihr die Zahlen ganz grob mal mit 1,15 multiplizieren.