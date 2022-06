Apple: App Store von Fake-Bewertungen und Betrügern geplagt

Zudem sei es Apple gelungen betrügerische Transaktionen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar zu verhindern. So hätten App-Store-Nutzer etwa versucht digitale Inhalte mit über drei Millionen gestohlener Kreditkarten zu kaufen – Transaktionsversuche, die allesamt unterbunden wurden.

So gibt Apple an, allein im vergangenen Jahr über ein Million neuer Applikationen den Zugang zum App Store verwehrt zu haben. Im Tagesdurchschnitt hat Apple 2700 „problematische Apps“ aufgehalten. Berücksichtig man auch die Aktualisierungen die von Apple abgelehnt wurden, habe Apple bei insgesamt 1,6 Mio. problematische Apps und App-Updates interveniert.

