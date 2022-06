Corona-Warn-App: Abgelaufene Zertifikate können verlängert werden

Während die Corona-Warn-App jederzeit in der Lage ist Genesenenzertifikate zu erneuern, gelten für hinterlegte Impfzertifikate besondere Einschränkungen. Hier wird stets nur das jüngste Zertifikat ausgetauscht. Bei insgesamt drei hinterlegten Zertifikaten für Erst-, Zweit- und Auffrischimpfung also nur das der Auffrischimpfung. Insgesamt lassen sich die Zertifikate drei mal erneuern ehe Anwender auf ein gänzlich neu ausgestelltes Zertifikat mit frischem QR-Code angewiesen sind.

Alles was betroffene Anwender dafür tun müssen, ist einen Abstecher in den Zertifikat-Bereich der App vorzunehmen und die hier neu implementierte Taste „Zertifikat erneuern“ aufzurufen. Ist dies geschehen landet das abgelaufene Zertifikat im virtuellen Papierkorb der Applikation und wird durch ein nun wieder 365 Tage gültiges Zertifikat ersetzt. Die Erneuerung ist dabei bis zu 90 Tage nach Ablauf vorhandener Zertifikate möglich.

Dabei geht es ausschließlich um die Validität von Impf- und Genesenenzertifikaten und nicht um deren Inhalt. So wurden die ausgestellten Zertifikate bislang mit einer beschränkten Gültigkeit von 365 Tagen ausgegeben – entsprechend wurden erste Anwender bereits mit Warnhinweisen konfrontiert, die dazu aufforderten die abgelaufenen Zertifikate zu erneuern. Dies ist für Impf- und Genesenenzertifikate nun direkt in der Corona-Warn-Applikation möglich.

Die offizielle Corona-Warn-App der Bundesregierung ist zum Monatswechseln in der frisch veröffentlichten Version 2.23 erschienen und trifft die technische Vorbereitungen, die dafür sorgen sollen, dass sich die Applikation zur Kontakterfassung auch im kommenden Herbst noch sinnvoll einsetzen lassen wird. Konkret haben die für die Entwicklung verantwortlichen Programmierer von Telekom und SAP nun die Möglichkeit eingeführt, abgelaufene Zertifikate direkt in der Corona-Warn-App zu erneuern.

