Apple AirTags: Erstes Zubehör für Apples Sachenfinder

Dass Apple die Markteinführung eigener Sachenfinder vorbereitet ist nun schon seit mehreren Monaten kein Geheimnis mehr. Mittlerweile haben Apples Betriebssysteme nicht nur mehrere offizielle Grafiken der kreisrunden Peilsender zutage gefördert, auch die Produktbezeichnung „AirTags“ hat Apple selbst in einer der zurückliegenden iOS-Versionen ausgeplaudert.

Kurz: Dass das Produkt existiert, das mit Hilfe der in den aktuellen iPhone-Modellen verbauten Ultrabreitband-Chips vom Typ U1 die genaue Ortung verlegter Gegenstände zulassen soll, steht nicht mehr zur Debatte, lediglich über den voraussichtlichen Termin des Verkaufsstarts wird kräftig spekuliert.

Dass dieser wohl im laufenden Jahr liegen wird legen nicht nur kürzlich veröffentlichte Video-Animationen nahe, sondern auch die Produkt-Roadmaps der ersten Zubehör-Anbieter.

Accessoires Brille und Schlüssel

So sind jetzt erste Bilder des für seine (wirklich tollen) Rugged Cases bekannten Zubehör-Anbieter Nomad durchgesickert, die die baldige Verfügbarkeit erster AirTags-Accessoires in Aussicht stellen.

Laut den von Evan Blass veröffentlichten Unterlagen plant Nomad einen Schlüsselanhänger mit Aufbewahrungsfach für die AirTags zu lancieren, sowie ein Brillen-Halteband, das über die letzte Platzierung der Lesebrille aufklären soll.

„Wo ist?“-Netzwerk hilft beim Suchen

Erst in iOS 14.2 hatte Apple neue Informationen über die neue iPhone-Such-Funktion veröffentlicht, die Hand-in-Hand mit den AirTags arbeiten dürfte.

Seit iOS 14.2: Neue und alte Einstellungen im Vergleich

So wird erwartet, dass Apple für die Suche nach verlorenen AirTags nicht nur das iPhone des jeweiligen Besitzers verwendet, sondern die gesamte iPhone-Community zum Lokalisieren der Sachenfinder einspannen wird. Wird ein als verloren registriertes AirTags von einem iPhone in der Nähe lokalisiert, könnte dieses die Ortsdaten an den registrierten Besitzer übermitteln – ifun.de berichtete.