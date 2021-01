Vogelwelt-App: NABU ruft bis Sonntag zur Vogelzählung auf

Mitte Dezember haben wir euch die Vogelwelt-App des Naturschutzbund Deutschland (NABU) ans Herz gelegt. Der in der Basis-Version kostenfreie Download für Tierfreunde kann bei der Erkennung von Vögeln zur Hand gehen, vermittelt Grundlagen der Vogelkunde und stellt detaillierte Informationen zu über 300 Vogelarten zur Verfügung.

Mit umfangreichen Hinweisen zum Aussehen der Vögel, zu möglichen Verwechslungen, zur Ökologie, dem Gesang, dem Verhalten sowie der Häufigkeit und dem hiesigen Bestand liefert die App einen umfassenden Wissens-Katalog ab.

Kostenfreie App mit Spenden-Option

Die Anwendung, die euch in der kostenfreien Ausgabe 1400 Bilder und 307 Bestimmungstafeln sowie Art-Portraits zu jeder Art anbietet, lässt sich zudem durch optionale In-App-Käufe erweitern. So lassen sich etwa Vogelstimmen mit rund 1000 Gesängen für 4 Euro hinzukaufen, ein „Eierpaket“ mit Bildern von Eiern im Maßstabsvergleich kostet 3 Euro.

Welche Vögel sind noch da?

Wir kommen heute noch mal auf die Vogelwelt-App zu sprechen, da der NABU von heute an bis zum 10. Januar zur jährlichen Vogelzählung aufruft. Die nach Angaben des Vereins „größte wissenschaftliche Mitmachaktion“ in Deutschland findet unter dem Motto „Stunde der Wintervögel“ statt und soll eine Momentaufnahme der Vogelwelt in Deutschland einfangen.

Ihr seid dazu aufgerufen die Augen aufzuhalten und die von euch erfassten Beobachtungen über das vom NABU bereitgestellte Online-Meldeformular zu übermitteln. Im vergangenen Jahr haben sich 143.000 Menschen an der Vogelzählung beteiligt.

Alles was ihr zur Teilnahme benötigt ist eine Stunde freie Zeit, die ihr im Garten, am Balkon oder im Park wachsam verbringt und währenddessen die dort gesichteten Vögel zählt. Sucht euch einen ruhigen Platz zum Beobachten und notiert alle gesichteten Arten die jeweils höchste Anzahl, die ihr binnen der Stunde gleichzeitig beobachtet habt.