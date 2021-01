Apples AirTags sollen nun in diesem Jahr erscheinen…

Nachdem es im vergangenen Jahr nichts wurde, erwarten wir Apples AirTags jetzt für 2021. Dieser Meinung ist auch Ming-Chi Kuo. Der auf Apple-Themen spezialisierte und im Rahmen seiner Einschätzungen vergleichsweise zuverlässige Analyst erwartet einer dem Blog MacRumors vorliegenden Einschätzung zufolge, dass Apple in diesem Jahr nicht nur die AirTags, sondern auch ein erstes „Augmented-Reality-Zubehör“ präsentiert.

Mit Dank an Cong für den Screenshot

Für Spekulationen um einen AR-Brille oder dergleichen von Apple ist es weiterhin sehr früh. Die AirTags dagegen hätten wir längst erwartet und mittlerweile hat sich der Eindruck breit gemacht, dass Apple deren Einführung aufgrund von technischen oder Produktionsproblemen verschieben musste. Hinweise auf Apples „Schlüsselfinder“ begleiten uns schon über das gesamte letzte Jahr hinweg, so gab es teils auch schon offizielle Referenzen wie die Erwähnung der AirTags in einem Apple-Video im vergangenen April.

Einen ersten Blick auf das voraussichtliche Design der AirTags konnten wir im vergangenen September werfen und mittlerweile zeigt sich auch die deutsche „Wo ist?“-App bei manchen Nutzern bereits für die Verwaltung von Schlüsselfindern vorbereitet (siehe oben). Somit scheint es nur noch eine Frage der Zeit, bis Apple hier Nägel mit Köpfen macht.

Weiterhin sieht es übrigens danach aus, als bringe Apple die AirTags als schlichte Magnetknöpfe auf den Markt, die nur mit einer optional erhältlichen Tasche an einen Schlüsselbund oder Koffer gehängt werden. Das Knopf-Design zeigt sich auch in einer aktuellen, im Video unten ab Minute 6:50 zu sehenden Animation der AirTags wieder. Angeblich ist diese dafür gedacht, bei der Koppelung von AirTags mit einem iPhone angezeigt zu werden. Ähnliche Animationen zeigt Apple an, wenn man beispielsweise AirPods oder dergleichen mit einem iPhone oder iPad verbindet.