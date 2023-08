App-Updates: Toolbox kostenlos, Lens Buddy 17, Keyword Search, Postbank und Apple Pay

Die Postbank bzw. die Deutsche Bank bereitet sich auf die Einführung von Apple Pay bei ihrer Privatkunden-Marke Postbank vor. Das jüngste App-Update stellt die Verfügbarkeit nun unmittelbar in Aussicht. Im Beschreibungstext der App heißt es seit dieser Woche: „Ausblick: Mit dem kommenden App Update in den nächsten Wochen freuen wir uns Ihnen Apple Pay für Ihr mobiles Bezahlen mit dem iPhone und der Apple Watch anzubieten.“

