Toolbox-App: 14 Features für fast jeden Bedarf

‎Toolbox - All you need

Toolbox kann Würfel für euch werfen, Domains in IP-Adressen auflösen, Zufallszahlen in einer vorgegebenen Range ausgeben, die Differenz zwischen zwei Daten in Tagen, Monate und Jahren ermitteln, bietet einen einfachen Zählen an und auch einen QR-Code-Generator der QR-Codes für Web-Links, WLAN-Netzwerke oder auch E-Mail-Adressen erstellt.

Toolbox ist eine schlichte aber funktionale App, die mit einer Listenansicht der gebotenen Funktionen startet. Diese Fallen vielfältig aus und lassen sich seit kurzem auch neu sortieren und so in eine Reihenfolge bringen, die gut mit eurer Nutzung harmoniert.

Insert

You are going to send email to