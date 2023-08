Insektenstichheiler „heat it“: iPhone-Version vorübergehend günstiger

Der „heat it“ bringt in diesem Zusammenhang aber nicht nur zusätzlichen Komfort, sondern will auch für verstärkte Anwendungssicherheit sorgen, in dem die betroffene Haustelle nur zeitlich begrenzt und gezielt auf 51 Grad erwärmt wird. Zudem lässt sich die Funktion auch anpassen, um beispielsweise Kinder oder sensible Personen zu behandeln.

Wir haben den „heat it“ in der Vergangenheit schon ausführlich vorgestellt . Letztendlich handelt es sich dabei um ein nettes Gadget für iPhone-Besitzer, das in Verbindung mit einer vom Hersteller angebotenen gleichnamigen App eine komfortable Variante eines schon seit Ewigkeiten bekannten Funktionsprinzips bietet.

Die iPhone-Version des „Insektenstichheilers“ heat it ist für kurze Zeit nennenswert günstiger erhältlich. Statt dem sonst in der Regel dauerhaft veranschlagten regulären Preis von 39,95 Euro gibt es das Zubehör bei Amazon gerade für 33,95 Euro.

