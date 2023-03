Lesertipp: „Lens Buddy“-App erstellt Gruppenfotos freihändig

Die Applikation ist hervorragend bewertet, besitzt (soweit wir dies feststellen können) weder In-App-Käufe noch Werbe-Anzeigen, funktioniert tadellos und wurde erst in der vorletzten Woche auf Version 8.0 aktualisiert. Der 11 Megabyte kleine Download von Adam Szedelyi setzt iOS 14 zur Installation voraus und ist vielleicht in der Lage auch euch beim nächsten Gruppenfoto zur Hand zu gehen.

So kann Lens Buddy etwa über den Fortschritt der aktuellen Aufnahmesitzung informieren, spricht auf Wunsch Komplimente aus oder sagt einen Countdown an, der euch wissen lässt, wann die nächste Fotorunde startet.

So könnt ihr etwa festlegen, dass Lens Buddy 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250 oder 500 Fotos knipst und dies alle 0,5 Sekunden, alle 1, 2 3, 5, 10, 30, 60 oder 300 Sekunden machen soll. Zudem könnt ihr den Fotomodus konfigurieren (also reguläre Bilder, Live Photos, RAW- oder Portraitaufnahmen) und auswählen ob die Anwendung Lichtsignale geben oder auch mit Sprachhinweisen auf sich aufmerksam machen soll.

ifun.de-Leser Frieder hat uns eine App-Empfehlung zukommen lassen, die wir direkt an euch durchreichen möchten. Bei dem kostenlosen Download Lens Buddy handelt es sich um eine Foto-Applikation, die bei der Aufnahme von Selbstportraits, Gruppenfotos und anderen Schnappschüssen zur Hand gehen kann, bei denen ihr das iPhone nicht selbst in der Hand halten wollt (oder könnt).

Insert

You are going to send email to