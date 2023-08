Oral-B iO My Way: Neue App-Zahnbürste für Kids ab 10

Die auf Zahngesundheit spezialisierte Marke Oral-B von Procter & Gamble hat nach der iO 10 eine neue App-Zahnbürste im Portfolio, die sich diesmal ausdrücklich an Kinder ab 10 Jahren richtet.

Die Oral-B iO My Way verfügt über ein integriertes Bluetooth-Modul, mit dessen Hilfe die Zahnbürste mit der offiziellen Oral-B Applikation kommunizieren und die täglichen Zahnputz-Statistiken so synchronisieren und sichern kann. Auf Wunsch lassen sich die Kenndaten dann auch mit der Apple Health-Applikation abgleichen, die die Statistiken zur Zahngesundheit so langfristig aufbewahrt.

Die App-Anbindung versorgt Anwender mit direkten Rückmeldungen zur Putzdauer und zum ausgeübten Druck, soll aber vor allem der Motivation der jungen Anwender dienen, die hier Auszeichnungen „erputzen“ und in der App definierte Zahnputz-Ziele erreichen können.

2 Bürsten, 4 Putz-Modi

In Handel wird die Oral-B iO My Way jetzt für um die 130 Euro angeboten und mit Ladestation, Reise-Etui und zusätzlichem Bürstenkopf ausgeliefert. Dabei handelt es sich neben der Standard-Aufsteckbürste „Sanfte Reinigung um die Aufsteckbürste „Spezialisierte Reinigung“, die für das Putzen von besonders schwer zugänglichen Stellen optimiert wurde. Der Anbieter nennt beispielhaft die Reinigung fester Zahnspangen, die für fast jedes zweite Kind ab 10 Jahren zu den täglichen Herausforderungen zählt.

Die jungen Anwender können zwischen vier unterschiedlichen Putzprogrammen wählen: Neben dem Standard-Modi „Tägliche Reinigung“ sind auch die Optionen „Sensitiv“, „Super Sensitiv“ und „Aufhellen“ vorhanden.

Über ein Display verfügt die Oral-B iO My Way zwar nicht, meldet zu festen Anpressdruck aber durch Lichtsignale direkt unter dem Bürstenkopf, die im Spiegel darauf hinweisen, dass es Zähne und Zahnfleisch gerne etwas sanfter hätten.