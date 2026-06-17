App-Updates für lokale Musik, Foto-Backups, den TV und GPS-Tracks

Mehrere Anwendungen, die wir in der Vergangenheit bereits vorgestellt haben, wurden in den vergangenen Tagen mit Aktualisierungen versehen. Die Updates erweitern den Funktionsumfang, verbessern die Geräteunterstützung und bringen neue Optionen für Alltag, Reise und Mediennutzung.

Erwähnenswert finden wir den Geo-Tracker Pado, der Offline-Musikplayer Steve’s Player, die Backup-App von Lexar sowie die kostenlose Fernbedienungs-App Any TV Remote.

Pado: Mehr Kontrolle über ortsbasierte Aktionen

Die Tracking-App Pado richtet sich weiterhin an Nutzer, die Aufenthaltsorte, Wege, Schritte und Aktivitäten möglichst genau erfassen möchten. Mit Version 3.1 erweitert Entwickler Alexander Clauss vor allem die Steuerung der Ortungsdienste und der automatischen Auslöser.

Neu ist eine Einstellung, mit der sich die Art der Aktivität für die Standorterfassung festlegen lässt. Neben einer Standardoption stehen unter anderem Profile für Straßenverkehr, Fitness, Luftfahrt und Aktivitäten abseits von Straßen zur Verfügung. Damit lässt sich besser steuern, wie iOS die Ortung behandelt und wann das System die Standorterfassung pausieren darf.

Auch die ortsgebundenen Aktionen wurden verfeinert. Auslöser können nun zusätzlich von der Bewegungsrichtung abhängig gemacht werden. So lässt sich etwa festlegen, dass eine Aufzeichnung nur startet, wenn ein bestimmter Ort in einer bestimmten Richtung verlassen wird. Außerdem kann Pado unterscheiden, ob man zu Fuß oder mit einem Fahrzeug unterwegs ist. Ergänzt wird das Update durch ein neues Homescreen-Widget für Geschwindigkeits- und Höhenverläufe, zusätzliche Ortssymbole und eine Kartenansicht, die nur besuchte Orte ohne Verbindungen anzeigt.

Steve’s Player mit Watch-App und CarPlay

Steve’s Player bleibt seiner Grundidee treu und setzt weiter auf lokale Musikwiedergabe ohne Werbung, Konto oder Abo. Die jüngsten Aktualisierungen erweitern die bislang bewusst schlank gehaltene App jedoch deutlich.

Neu hinzugekommen ist eine Apple-Watch-App, mit der sich Wiedergabe, Favoriten, Lautstärke und Mediathek direkt vom Handgelenk aus steuern lassen. Zudem unterstützt Steve’s Player nun CarPlay. Die eigene Musiksammlung kann damit auch über das Display im Auto durchsucht und abgespielt werden.

Für Alben und Wiedergabelisten gibt es optional eine lückenlose Wiedergabe ohne Pausen zwischen den Titeln. Der Equalizer erlaubt jetzt eigene Voreinstellungen, die benannt und später wieder abgerufen werden können. Frühere Updates brachten außerdem Listen- und Rasteransichten, eine Duplikatsuche, manuelle Playlist-Sortierung, Wiedergabegeschwindigkeit im Player und Verbesserungen bei Liedtexten.

Lexar-App erleichtert Umzug auf neue Geräte

Die kostenlose Lexar-App dient der lokalen Sicherung von Fotos, Videos und Dateien auf externen Speichermedien. Dabei bleibt die Anwendung nicht auf Lexar-Hardware beschränkt, sondern arbeitet grundsätzlich mit Speichern, die von iPhone oder iPad erkannt werden.

Version 4.0 verbessert vor allem die Wiederherstellung vorhandener Backups. Sicherungen von anderen Smartphones lassen sich nun anzeigen und auf ein neues Gerät übertragen. Mehrere Fotos und Videos können in einem Schritt ausgewählt und gesammelt wiederhergestellt werden.

Praktisch ist zudem die neue inkrementelle Wiederherstellung. Bereits vorhandene Inhalte werden dabei übersprungen, sodass nicht unnötig erneut kopiert wird. Das Update zielt damit vor allem auf Nutzer, die große Fotoarchive lokal sichern und bei einem Gerätewechsel ohne Cloud-Dienst wieder einspielen möchten.

Any TV Remote erweitert Geräteunterstützung

Die kostenlose Fernbedienungs-App Any TV Remote Control ist erst seit kurzer Zeit im App Store verfügbar, wurde seit unserer Vorstellung aber bereits mehrfach aktualisiert. Die App bündelt die Steuerung vieler Fernseher, Streaming-Boxen und TV-Plattformen auf dem iPhone und verzichtet weiterhin auf Werbung, Abos und In-App-Käufe.

Seit dem letzten Artikel wurde die Unterstützung für Sky Stream, Xumo TV und Loewe-Fernseher ergänzt. Auch ältere Samsung-Modelle der H- und J-Serien werden nun besser erkannt und gekoppelt. Weitere Aktualisierungen betreffen Android TV, Fire TV, Apple TV, Sony, Hisense, Vizio und Philips.

Unter anderem wurden zuverlässigere Tastaturbefehle, stabileres Pairing, bessere Geräteerkennung, Philips-App-Verknüpfungen und Verbesserungen beim Umgang mit Apple-TV-App-Listen nachgereicht. Zudem wurden mehrere iOS-Abstürze behoben und die Diagnose für nicht unterstützte Geräte erweitert.