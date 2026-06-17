EUDI-Wallet soll Anfang 2027 erscheinen
Deutschland verzichtet auf EU-Alters-App und setzt auf EUDI-Wallet
Deutschland will die von der EU entwickelte Altersverifikations-App offenbar nicht als eigenständige Anwendung einsetzen. Stattdessen soll die geplante EUDI-Wallet künftig auch für den Altersnachweis genutzt werden. Dies erklärte Kristina Yasuda, Identity Systems Architect beim nationalen EUDI-Wallet-Projekt, während einer aktuellen Präsentation der staatlichen Digital-Wallet.
Damit zeichnet sich erstmals ab, welchen Weg Deutschland bei der Umsetzung der neuen europäischen Vorgaben einschlagen könnte. Die EU-Kommission hatte erst im Frühjahr eine technische Lösung für digitale Altersnachweise vorgestellt. Mitgliedstaaten können dabei entweder eine eigenständige Anwendung bereitstellen oder die Funktion in bestehende Systeme integrieren. Zuletzt hatte die Kommission die Staaten sogar aufgefordert, entsprechende Lösungen noch vor Ende 2026 bereitzustellen.
Altersnachweis ohne Offenlegung persönlicher Daten
Technisch soll die Altersverifikation nach dem gleichen Prinzip funktionieren wie andere Nachweise innerhalb der Wallet. Dienste erhalten lediglich die Information, dass eine Altersgrenze erfüllt wird. Weitere personenbezogene Daten müssen dabei nicht übermittelt werden.
Genau dieser Ansatz gehört zu den Grundprinzipien der EUDI-Wallet. Bereits auf der offiziellen Projektseite wird als Beispiel genannt, dass sich die Volljährigkeit bestätigen lassen soll, ohne zusätzliche Angaben zur Identität preiszugeben.
- Ab Januar 2027: Digitalminister konkretisiert Pläne für staatliche Apps
Die Altersprüfung wäre damit kein eigenständiger Vorgang mehr, sondern ein weiterer Nachweis innerhalb der digitalen Identität. Nutzer würden dieselbe Infrastruktur verwenden, die künftig auch digitale Ausweise, Führerscheine oder andere Berechtigungen verwalten soll.
Mehr als 175 Anwendungsfälle
Die Vorbereitungen für den Start der EUDI-Wallet laufen unterdessen weiter. Nach Angaben des Projektteams wurden bislang mehr als 330 Anwendungsfälle eingereicht. Über 175 davon befinden sich bereits in der sogenannten Sandbox. In dieser Testumgebung erproben Behörden, Unternehmen und Entwickler konkrete Einsatzszenarien der digitalen Identität.
Dort werden derzeit unterschiedliche Identifizierungsprozesse erprobt. Genannt werden unter anderem Banken, Bildungseinrichtungen und Logistikunternehmen. Als Beispiel führt das Projekt die Abholung von Paketen an. Künftig sollen Nutzer einzelne Nachweise direkt aus der Wallet freigeben können, ohne ihren vollständigen Personalausweis vorzeigen zu müssen.
Parallel bereitet das Projekt den Start eines Bug-Bounty-Programms vor. Externe Sicherheitsforscher sollen dabei helfen, mögliche Schwachstellen frühzeitig zu identifizieren.
Die erste öffentliche Version der deutschen EUDI-Wallet soll Anfang 2027 erscheinen.
Bravo, eine nationalistische Insellösung weniger, für welche Steuergelder verschwendet wird.
Europäisch gedacht, das lob ich mir.
Rate mal wofür das EU in EUDI steht.
Das ist zwar eine „deutsche App“ aber basierend auf einem europäischen Standard. Es kommen also ggf. spezielle landesspezifische Use-Cases (und Sprachen) dazu, aber du kannst die deutsche Wallet auch nutzen um die in Frankreich auszuweisen.
Hauptsache Alice hat schon mal ein Hate abgelassen, ohne sich vorher zu informieren. Was ist mit den Leuten nur los?
Muss ja fuuuuurchtbar schwierig sein!
Um direkt all zu voreilige Euphorie einzubremsen: Auch das EUDI Wallet ist zwar für die schnellere Identifizierung bei etwa der als Beispiel genannten Abholung von Paketen ganz praktisch. Auch sonst ist es on- wie offline zur Verifizierung ein keinesfalls schlechter Ansatz. Die Altersverifikation ist jedoch nicht geeignet um Kinder und Jugendliche von der Nutzung internationaler Onlineplattformen auszuschließen. Denn der komplette Prozess der Altersverifikation kann online kinderleicht umgangen werden.
Es wird immer Möglichkeiten geben, etwas zu umgehen.
Und Webseiten und Dienste, denen ein Klick auf „bin schon alt genug“ ausreicht.
Wird es leichter zu umgehen sein als „Ja, ich bin 18 Jahre oder älter“ anzuklicken?
Es sind ein paar mehr Klicks, aber der Aufwand ist für die Kids – wie Australien zeigt – unerheblich.
Woher weißt du das so genau? Die App ist doch noch gar nicht fertig.
Albern und gehört von der EU verboten. Bzw. sollte es eine Verpflichtung der Nutzung der EU-Lösung geben. Nicht, wirklich rein gar nichts an IT-Lösungen würde ich mir jemals auf mein iPhone laden. Da habe ich NULL Vertrauen drin.
Das ist eine EU Lösung… EUDI Wallet ist ein EU Standard. Es geht hier tatsächlich darum keine doppelstrukturen zu schaffen.
Dann habe ich das tatsächlich falsch verstanden.
*Nichts von den DEUTSCHEN IT-Lösungen war gemeint.
Nur eine App, anstatt mehrere das finde ich gut, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie es so machen.
Das Problem wird sein, dass es noch Jahre dauern wird, bis s jedes Land seine eigene Lösung implementiert hat oder die Lösung eines anderen Landes übernimmt. Und dann muß in Brüssel auch noch darüber abgestimmt werden. Dazu braucht es sicher auch ein paar Jahre Vorbereitung.
Wieso? Es muss dieses Jahr verfügbar sein also für alle europäischen Länder gleich nix mit wird noch Jahre dauern.
Wenn es, wie hier einige behaupten, sogar für Kinder/ Jugendliche ganz einfach ist, diese Lösung zu umgehen oder auszuhebeln, dann kann das doch keine offizielle Lösung sein.
Denn digitale Profis sind doch sehr wahrscheinlich ähnlich versiert wie Kinder und Jugendliche.
Oder was habe ich falsch verstanden?
Sagen wir es mal so Leute die solche Lösungen entwickeln haben meistens keine Kinder
Was absolut nicht stimmt btw.