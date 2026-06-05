Für Apple TV, Fire TV, Google TV, Roku und viele mehr
Geheimtipp „Any TV Remote“: Kostenlose TV-Fernbedienung fürs iPhone
Viele Smart-TVs bringen inzwischen eigene Smartphone-Anwendungen mit. In der Praxis endet die Unterstützung jedoch oft an den Grenzen des jeweiligen Herstellers. Wer zu Hause Geräte verschiedener Marken nutzt oder zusätzlich Streaming-Boxen betreibt, muss meist mehrere Anwendungen installieren.
Mit Any TV Remote Control versucht ein unabhängiger Entwickler nun, genau dieses Problem zu lösen.
Eine Fernbedienung für viele TV-Plattformen
Die iPhone-Anwendung soll möglichst viele Fernseher und Streaming-Geräte unter einer gemeinsamen Oberfläche zusammenführen. Unterstützt werden laut Entwickler unter anderem Modelle von Samsung, LG, Sony, TCL, Hisense und Vizio. Hinzu kommen Plattformen wie Android TV, Google TV, Fire TV, Roku sowie Apples eigene TV-Lösung.
Die Verbindung erfolgt über das heimische WLAN. Nach dem Erkennen kompatibler Geräte lassen sich grundlegende Funktionen direkt vom iPhone aus steuern. Dazu gehören die Navigation durch Menüs, Lautstärke- und Mediensteuerung sowie das Starten von Anwendungen. Auch das Wechseln von Eingängen und Quellen wird unterstützt, sofern die jeweilige Hardware entsprechende Netzwerkfunktionen bereitstellt.
Besonders praktisch fällt die integrierte Tastatur aus. Statt mühsam einzelne Zeichen mit einer klassischen Fernbedienung auszuwählen, können Suchbegriffe oder Passwörter direkt auf dem Smartphone eingegeben werden. Zusätzlich bietet die App eine Touchpad- beziehungsweise Maussteuerung, die vor allem bei Streaming-Geräten hilfreich sein kann.
Apple Watch und Medienübertragung inklusive
Neben der iPhone-Steuerung unterstützt die Anwendung auch die Apple Watch. Damit stehen wichtige Fernbedienungsfunktionen direkt am Handgelenk zur Verfügung, ohne dass das Smartphone zur Hand genommen werden muss.
Je nach unterstütztem Gerät können zudem Fotos und Videos vom iPhone auf den Fernseher übertragen werden. Auch das Ein- und Ausschalten des Fernsehers ist bei kompatiblen Modellen möglich. Allerdings hängt der Funktionsumfang stets von den technischen Möglichkeiten des jeweiligen Herstellers ab. Nicht jeder Fernseher erlaubt beispielsweise das Aufwecken über das Netzwerk oder eine vollständige Fernsteuerung.
- Ruum-Hub-App: TV-Fernbedienung für Samsung, LG und CO.
Während viele vergleichbare Fernbedienungs-Apps auf Abonnements, Einmalkäufe oder Werbeeinblendungen setzen, wird „Any TV Remote Control“ komplett kostenlos angeboten. Nach Angaben des Entwicklers verzichtet die Anwendung derzeit sowohl auf Werbung als auch auf In-App-Käufe und laufende Abogebühren.
Die App benötigt iOS 15 oder neuer und steht im App Store zum Download bereit.
Entwickler: Klebo Ltd
Laden
danke ifun! ich weiss schon, warum ich bei euch immer als erstes schaue!
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Danke! Mal antesten!
Danke, einfach immer gute Tips!
Sehr gut, wird ausprobiert danke
Gerade ausprobiert, funktioniert super mit meinem Samsung TV.
Mein TV ist nicht im WLAN :-(
^^
Funktioniert leider nicht mit meinem älteren Samsung TV. Verbindung via WLAN klappt, aber ich komme nicht in ein Steuerungsmenü – immer nur auf die „Select TV“ Seite. Dort wird neben Apple TV der Fernseher angezeigt, aber wenn ich ihn anklicke bekomme ich immer nur die „Connected“ Meldung. Klicke ich die weg, bin ich wieder im „Select TV“ Screen.
TV zu alt oder mach ich was falsch?
Bei mir genauso. Denke mein TV ist zu alt dafür… Die Fussball WM mit den ganzen Angeboten wäre der ideale Zeitpunkt für einen neuen ;-)
Bei mir auch. Findet den Fernseher und das war’s. Man kann nichts bedienen
Hallo, ich bin der Entwickler der App. Danke für die genaue Beschreibung.
Kannst du bitte direkt in der App über „Feedback“ eine Nachricht senden? Dann bekommen wir automatisch die technischen Logs zu deinem Gerät und Fernseher und können prüfen, warum du nach „Connected“ wieder auf der „Select TV“-Seite landest.
LG-TV (von 2020) hat sehr gut funktioniert, leider bekommt die App keine Verbindung zum AppleTV 4K. In der App wird mir „Connection failed“ angezeigt. IP-Adresse sowie die MAC wird in der App korrekt angezeigt.
Bitte überprüfen Sie, ob diese Einstellungen aktiviert sind:
Einstellungen > AirPlay und HomeKit > AirPlay > Ein
Einstellungen > AirPlay und HomeKit > Zugriff erlauben > Jeder im selben Netzwerk
Schön, hat durchaus Potenzial.
Aber TV alleine reicht ja nicht. Mein AV Receiver und mein SAT Receiver werden nicht erkannt.
Ok, die App heißt “ Any TV Remote“, ist also nur für Fernseher gedacht. Aber das Apple TV geht auch…
Vielleicht wird da ja mal eine echte Universal-Fernbedienung draus.
Genial, auch mein Panasonic Fernseher wird unterstützt, vielen Dank
Leider keine Widgets verfügbar :(
Super, tolle App. waipu Stick und Samsung OLED sofort erkannt!!
Ein gutes App, aber wenn das iPhone in den Schlafmodus fällt wird die Verbindung zu den Geräten sofort unterbrochen und kann ohne Neustart der App nicht wieder aufgenommen werden.
Klappt auf dem iPhone sehr gut, auf dem Tablet wird Apple TV 4K nicht gefunden. Warum braucht diese App laut Datenschutzhinweis eigentlich die Kontaktdaten?
Bitte überprüfen Sie, ob diese Einstellungen aktiviert sind:
Einstellungen > AirPlay und HomeKit > AirPlay > Ein
Einstellungen > AirPlay und HomeKit > Zugriff erlauben > Jeder im selben Netzwerk