Geheimtipp „Any TV Remote“: Kostenlose TV-Fernbedienung fürs iPhone

Viele Smart-TVs bringen inzwischen eigene Smartphone-Anwendungen mit. In der Praxis endet die Unterstützung jedoch oft an den Grenzen des jeweiligen Herstellers. Wer zu Hause Geräte verschiedener Marken nutzt oder zusätzlich Streaming-Boxen betreibt, muss meist mehrere Anwendungen installieren.

Mit Any TV Remote Control versucht ein unabhängiger Entwickler nun, genau dieses Problem zu lösen.

Eine Fernbedienung für viele TV-Plattformen

Die iPhone-Anwendung soll möglichst viele Fernseher und Streaming-Geräte unter einer gemeinsamen Oberfläche zusammenführen. Unterstützt werden laut Entwickler unter anderem Modelle von Samsung, LG, Sony, TCL, Hisense und Vizio. Hinzu kommen Plattformen wie Android TV, Google TV, Fire TV, Roku sowie Apples eigene TV-Lösung.

Die Verbindung erfolgt über das heimische WLAN. Nach dem Erkennen kompatibler Geräte lassen sich grundlegende Funktionen direkt vom iPhone aus steuern. Dazu gehören die Navigation durch Menüs, Lautstärke- und Mediensteuerung sowie das Starten von Anwendungen. Auch das Wechseln von Eingängen und Quellen wird unterstützt, sofern die jeweilige Hardware entsprechende Netzwerkfunktionen bereitstellt.

Besonders praktisch fällt die integrierte Tastatur aus. Statt mühsam einzelne Zeichen mit einer klassischen Fernbedienung auszuwählen, können Suchbegriffe oder Passwörter direkt auf dem Smartphone eingegeben werden. Zusätzlich bietet die App eine Touchpad- beziehungsweise Maussteuerung, die vor allem bei Streaming-Geräten hilfreich sein kann.

Apple Watch und Medienübertragung inklusive

Neben der iPhone-Steuerung unterstützt die Anwendung auch die Apple Watch. Damit stehen wichtige Fernbedienungsfunktionen direkt am Handgelenk zur Verfügung, ohne dass das Smartphone zur Hand genommen werden muss.

Je nach unterstütztem Gerät können zudem Fotos und Videos vom iPhone auf den Fernseher übertragen werden. Auch das Ein- und Ausschalten des Fernsehers ist bei kompatiblen Modellen möglich. Allerdings hängt der Funktionsumfang stets von den technischen Möglichkeiten des jeweiligen Herstellers ab. Nicht jeder Fernseher erlaubt beispielsweise das Aufwecken über das Netzwerk oder eine vollständige Fernsteuerung.

Während viele vergleichbare Fernbedienungs-Apps auf Abonnements, Einmalkäufe oder Werbeeinblendungen setzen, wird „Any TV Remote Control“ komplett kostenlos angeboten. Nach Angaben des Entwicklers verzichtet die Anwendung derzeit sowohl auf Werbung als auch auf In-App-Käufe und laufende Abogebühren.

Die App benötigt iOS 15 oder neuer und steht im App Store zum Download bereit.