Audible bringt Exklusiv-Podcasts direkt in Apples Podcast-App

Audible erweitert die Nutzung seines Standard-Abonnements und integriert ausgewählte Inhalte künftig direkt in Apples Podcast-App. Nutzer können damit auf Hunderte exklusive Audioformate zugreifen, ohne dafür die Audible-App öffnen zu müssen. Zum Start steht das Angebot in 135 Ländern bereit und richtet sich zunächst an Kunden der britischen und US-amerikanischen Audible-Dienste. Weitere Länder sollen in den kommenden Wochen folgen.

Die Neuerung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Audible verstärkt für sein Ende 2025 eingeführtes Standard-Abonnement wirbt. Während das Angebot bislang vor allem mit Hörbüchern und einer Auswahl exklusiver Inhalte verbunden wurde, erweitert Amazon den Funktionsumfang nun um eine direkte Anbindung an Apples Podcast-Plattform.

Fast 700 Audible-Produktionen in Apple Podcasts

Mit der neuen Verknüpfung lassen sich nahezu 700 Audible-Produktionen direkt in Apple Podcasts abrufen. Dazu zählen Reportagen, True-Crime-Formate, journalistische Serien, Interviews und fiktionale Hörspiele. Die Inhalte werden werbefrei angeboten und stehen für Audible-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten bereit.

Hintergrund der Integration ist die Zusammenführung mehrerer Podcast-Angebote unter dem Audible-Dach. Zahlreiche Produktionen, die bislang über Wondery+ verfügbar waren, wurden bereits in das Audible-Angebot übernommen. Mit der Anbindung an Apple Podcasts will Audible seine Inhalte dort bereitstellen, wo viele Nutzer bereits regelmäßig Podcasts hören.

Zum Start gehören unter anderem Formate wie „Dr. Death“, „American Scandal“ und „Business Wars“ zum Angebot. Hinzu kommen verschiedene Audible Originals, die bislang ausschließlich in der Audible-App verfügbar waren. Einige Episoden bleiben frei zugänglich, der Großteil der werbefreien Inhalte setzt jedoch ein aktives Audible-Abonnement voraus.

Audible verknüpft Abo mit Apple Podcasts

Für bestehende Audible-Kunden erfolgt die Freischaltung weitgehend automatisch. Wer einen unterstützten Podcast in Apple Podcasts aufruft, kann sein Audible-Konto verknüpfen und anschließend die Premium-Inhalte direkt in Apples Podcast-App nutzen.

Audible Standard: Jetzt drei Monate kostenlos streamen

Die Erweiterung dürfte insbesondere für Audible Standard von Bedeutung sein. Amazon hatte den Tarif erst vor wenigen Monaten eingeführt und bewirbt ihn derzeit im Rahmen einer Prime-Day-Aktion besonders intensiv. Wie wir Anfang Juni berichtet haben, können Prime-Mitglieder Audible Standard aktuell drei Monate kostenlos testen. Regulär kostet das Abonnement 6,99 Euro pro Monat.

Wer bislang vor allem Podcasts hört und sich noch nicht näher mit Audible beschäftigt hat, erhält damit einen zusätzlichen Anreiz, das Angebot auszuprobieren. Neben einem monatlichen Hörbuch-Guthaben und dem Zugriff auf die Streaming-Bibliothek umfasst das Standard-Abo nun auch den direkten Zugang zu den exklusiven Podcast-Inhalten innerhalb von Apple Podcasts. Die neue Integration macht das Angebot damit insbesondere für iPhone-Nutzer etwas greifbarer.