Fokus auf Offline-Nutzung und Datenschutz
Geheimtipp „Steve’s Player“: Offline-Musik-App ohne Werbung
Mit „Steve’s Player“ steht eine iOS-Anwendung zur Verfügung, die sich gezielt an Nutzer richtet, die ihre Musiksammlung lokal verwalten und ohne Internetverbindung abspielen möchten. Der Entwickler beschreibt die Entstehung als Reaktion auf eine persönliche Unzufriedenheit mit bestehenden Angeboten im App Store.
Viele verfügbare Anwendungen setzen auf Werbung oder verlangen regelmäßige Abo-Gebühren. Genau hier setzt das Projekt an.
Von Beginn an wurde die Weiterentwicklung eng an Rückmeldungen der Nutzer geknüpft. Über ein integriertes Kontaktformular sowie App-Store-Bewertungen gingen zahlreiche Vorschläge ein, die schrittweise in neue Versionen eingeflossen sind. Die Anwendung wächst seitdem kontinuierlich, wenn auch in eher kleinen Schritten.
Fokus auf Offline-Nutzung und Datenschutz
Im Mittelpunkt steht die vollständige Offline-Nutzung. Die Anwendung benötigt weder ein Benutzerkonto noch eine Internetverbindung. Sämtliche Musikdateien bleiben ausschließlich auf dem eigenen Gerät. Auch eine Analyse des Hörverhaltens findet laut Entwickler nicht statt.
Unterstützt werden zahlreiche Audioformate wie MP3, AAC, FLAC oder ALAC. Auch hochauflösende Dateien mit bis zu 24 Bit und 192 kHz lassen sich abspielen. Ergänzend bietet die App Funktionen wie einen Equalizer, eine Schlaf-Timer-Funktion sowie die Möglichkeit, Liedtexte zu importieren und anzuzeigen.
Die Organisation der eigenen Musikbibliothek erfolgt direkt innerhalb der Anwendung. Titel können aus der Dateien-App, aus Cloud-Diensten oder per WLAN vom Rechner übertragen werden. Playlists lassen sich individuell erstellen, Metadaten können angepasst werden. Auch eine Suche nach Künstlern, Alben oder einzelnen Songs ist integriert.
Auffällig ist die klare Positionierung als dauerhaft kostenlose Lösung. Die Anwendung verzichtet vollständig auf Werbung, In-App-Käufe und Abonnements. Damit richtet sie sich insbesondere an Nutzer, die ihre Musik unabhängig von Streaming-Diensten verwalten möchten und eine möglichst reduzierte, funktionale Lösung suchen.
„Steve’s Player“ lässt sich als moderne Neuinterpretation des Tiny Player einordnen. Ein Konzept, das wir auf ifun.de mehrfach aufgegriffen haben. Der Tiny Player ist ein noch reduzierterer MP3-Player, der sich ebenfalls auf lokale Musik und eine unkomplizierte Übertragung konzentrierte.
Entwickler: Hamza RABI
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Schade, „findet“ keine Musikdateien, die bereits offline in Apple Music importiert wurden
foobar
Tatsächlich im Augenblick die einzig kostenlose Alternative mit erheblich großen Leistungsumfang
Es fehlt mal wieder… eine ORDERANSICHT!
Kapiere das nicht: wenn solche Apps auf lokale Musiksammlungen ausgerichtet sind, wage ich zu behaupten, das ein Großteil der User ihre Musik in Ordnern organisiert.
Auch wenn meine Musiksammlung sauber getagt ist, finde ich ab einer gewissen Größe ist die Tag-basierte Ansicht viel zu unübersichtlich.
Warum wird immer auf die Ordneransicht verzichtet? (Siehe auch den Doppi Player)
Das sehe ich genauso!!
Keine Ordner Ansicht = Nogo
Danke für die Prüfung und Erläuterung. Ich habe mir schon sowas gedacht. Von daher ist das für mich auch ein No-Go, denn ohne Ordner-Ansicht kommt nur Quark bei meiner Sammlung raus.
Dann erkläre doch bitte mal, warum Du die Ordner so dringlich benötigst. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil auf meinem Mac liegen die Tracks im Ordner Album, diese im Ordner Künstler und sind per kid3 getagged und mit einem Cover versehen. Nach dem synchronisieren auf das iPhone wähle ich meine Musik nach Künstler, Album, Genre oder Playlist aus. Wozu noch Ordner?
Und Doppi zeigt auch schön meine Cover an!
Ganz einfach. Ich ripp eine CD und die landet in einem Ordner. Künstler und Album sind mir hier völlig egal. Jetzt hab ich tausend Titel mit „Unbekannt – Unbekannt Track 1“. Wie kann man die dann noch sortieren? Als Verzeichnis- und Dateiname sind die bei mir sauber sortiert. Anhand der Tags eben nicht, weils ja schon die Struktur der Verzeichnisse und Dateien so her gibt. Jedes Dateisystem bzw. jeder Explorer, Finder oder Dateimanager zeigt es richtig an. Nur in einer App auf dem iPhone ists dann unsortiert…
Und jetzt Stunden an Arbeit rein stecken, um die Tags zu pflegen, nein ist nicht mein Ding. Als Familien-Vater hab ich sowieso keine Zeit.
Schiebe ich einige MP3-Dateien in Verzeichnissen z. B. auf einen USB-Stick, und schließe den im Auto an, sehe ich dort meine Verzeichnisse und Dateien. Ganz aufgeräumt, ohne Tags und Sonstiges zu pflegen. Ganz flache und ordentliche Struktur.
Meine Fotos liegen ebenfalls in einer solchen Struktur, Jahres-Verzeichnisse, darin Verzeichnisse nach Jahr-Monat-Tag-Ereignis sortiert. Alles sauber.
Brauch keine spezielle Software, um Fotos oder Musik anzuzeigen. Einfach ein Dateimanager, bzw. jeder Dateimanager geht.
Ich hab sowieso nicht verstanden, wieso man alle mp3-Dateien in ein Verzeichnis klatscht um es mittels Tag zu sortieren. Da braucht man immer eine Zusatz-Software. Selbst iTunes hat eine eigene Struktur.
Fokus auf Datenschutz ? Da steht doch bei Datenerhebung: Nutzungsdaten
Meine Offline „App“ ist Hardware, ein iPod Video 5.5 der tadellos seine Aufgabe verrichtet, auch die 80 GB sind dafür mehr als ausreichend.
iPod Video, ich hab den iPod Photo. Leider läßt er sich nicht mehr mit separaten Alben betanken, nachdem ich macOS Sequoia upgedated hab. Vorher hatte ich via iTunes einfach eine neue Wiedergabeliste auf dem iPod angelegt und konnte da das ablegen, was ich wollte. Geht jetzt nicht mehr, jetzt geht nur noch synchronisieren. Wobei ich nicht weiß, von wo ich synchronisieren soll. Denn in Apple Music bzw. iTunes hab ich nix drin. Meine Musik-Sammlung ist eine Verzeichnis-geordnete Sammlung auf meiner DiskStation.
Leider hab ich diesen Aspekt kaputt-geupdated. Blöd, wenn man durch ein Upate Funktionen verliert.
Ich kann Musik ganz normal über die Music App in Sequoia auf den iPod laden, das geht problemlos. Playlisten etc. kann ich nichts zu sagen da ich die nicht nutze. Alternativ kannst du auch Rockbox zusätzlich installieren (hab ich auch gemacht)… dann kann man einfach im Dateibrowser per Drag&Drop die Musik rüberziehen.
Wird mit Rockbox dann die Musik auch in Playlists geschoben? Das fehlt mir etwas. Denn aus tausend Liedern eins auszuwählen, wenn keine Playlist vorhanden ist, ist etwas schwierig..
Rockbox auf dem iPod oder auf macOS? Weil auf macOS scheint es aktuell nicht mehr zu laufen. Hast einen Link oder Tipp?