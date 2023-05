App Store: Komplett neue Preisgestaltung ab Dienstag

Anfang der kommenden Woche wird Apples Software-Kaufhaus bei allen bereits im App Store angebotenen Applikationen umsetzen, was Entwickler bereits seit dem vergangenen Monat für neue Anwendungen und Aktualisierungen in Anspruch nehmen können: die neue App-Preisstruktur im App Store.

Der App Store: 175 Länder-Filialen mit 44 Währungen

Zur Erinnerung: Apple hatte im März die bislang größte Umgestaltung der im App Store geltenden Preisgestaltung vorgenommen und bietet seitdem rund 900 unterschiedlichen Preispunkte an, die für Apps, In-App-Käufe oder Abonnements genutzt werden können.

Basispreis bestimmt Länderpreise

Dabei müssen Entwickler lediglich einen Basispreis in ihrer Heimatwährung festlegen. Apple kümmert sich dann um vergleichbare Preise in den 175 Länder-Filialen des App Stores, die vor allem in Sachen Ertrag aneinander angepasst werden. Dies bedeutet: Apple setzt die Preise in anderen Ländern so, dass trotz unterschiedlicher lokaler Steuersätze und möglicher Währungs-Umrechnungen ungefähr der selbe Ertrag pro Verkauf erwirtschaftet wird.

Zudem werden bei der Auswahl lokaler Preise gängige Konventionen berücksichtigt. Während Verkaufspreise ein Europa und den USA gerne auf 99 Cent enden, sorgt sich Apple um glatte Preise in Japan, eine abschließende 8 bei Verkaufspreisen in chinesischen Yuan oder auch die gängigen Korea-Preise, mit zwei gleichen Zahlen beim Preisanfang.

Basispreis mit automatisierten Länderpreisen

Automatisierte Preis-Updates

Ist der Basispreis festgelegt, kümmert sich Apple zudem um automatisierte Preis-Updates und passt die Kosten für Apps und In-App-Käufe in anderen Länder-Filialen des App Stores an, sobald sich Steueranpassungen oder Währungskurse auf den Ertrag auswirken.

Apple wird die Preise für alle Apps und alle In-App-Käufe zum 9. Mai 2023 auf Grundlage des aktuellen Basispreis beziehungsweise des Verkaufspreises in den Vereinigten Staaten (sollte noch kein regionaler Basispreis festgelegt worden sein) aktualisieren.

Video: Explore App Store pricing upgrades