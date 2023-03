Apples neue App-Preisstruktur jetzt für alle Angebote verfügbar

Freie Wahl bleibt Entwicklern dagegen im Preisbereich zwischen 0 Euro und 449,99 Euro. Diese Preisstufen können direkt ausgewählt und angeboten werden. Abgesehen von den Gratis-Apps gibt es die günstigsten Apps und In-App-Käufe fortan für 0,29 Euro und die Preise steigen dann zunächst in 10-Cent-Schritten und ab 10 Euro dann mit größer werdenden Sprüngen an.

Apple will mit dieser Maßnahme eigenen Worten zufolge mehr Flexibilität schaffen, und hat dabei auch gleich die Obergrenze für die Preise im App Store weiter nach oben geschraubt. Entwickler können nun bis zu 11.999,99 Euro für eine App oder ein Abo berechnen – allerdings nur, wenn Apple mit diesem Betrag einverstanden ist. Die 100 höchsten Preisstufen dürfen ausschließlich in Abstimmung mit Apple abgerufen werden.

Die neue Preisstruktur gilt nun neben sich automatisch verlängernden In-App-Abonnements auch für die sonst in den App Stores von Apple verfügbaren Kaufoptionen, also beim Einmalkauf von Anwendungen oder bei einmaligen In-App-Käufen. Insgesamt können Entwickler damit verbunden aus 900 Preisstufen wählen, das sind rund zehnmal so viele Preisstufen als bislang beim Kauf von Apps und In-App-Käufen zur Verfügung standen.

Insert

You are going to send email to