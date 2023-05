Airbnb: Neuer Rooms-Bereich, transparente Checklisten und Preise

Der Schlafplatz-Vermittler Airbnb hat ein ambivalentes Image: Während die einen das vielfältige Angebot des US-Konzerns als günstige Hotel-Alternative schätzen und nutzen, kritisieren die anderen die negativen Begleiterscheinungen der temporären Untervermietungen.

Meet Airbnb Rooms — an all-new take on the original Airbnb pic.twitter.com/SMN8frTWMJ — Brian Chesky (@bchesky) May 3, 2023

Vor allem in Ballungsräumen, so der Vorwurf, würde die profitable Airbnb-Untervermietung von Zimmern und Wohnungen dafür sorgen, dass immer mehr Objekte aus dem regulären Mietmarkt genommen und nur noch als Schlafplatz für Touristen angeboten würden. In der Folge verknappt das Angebot, die Mieten steigen. Hallo Berlin.

Rückbesinnung auf die frühen Jahre

Kritik, auf die Airbnb aktuell mit einer Rückbesinnung auf die frühen Jahre des Unternehmens reagiert und in der App jetzt wieder einen stärkeren Fokus auf die Untervermietung einzelner Zimmer mit anwesendem Hauptmieter legen will.

Airbnb nennt den neuen Bereich „Airbnb Rooms“ und stattet diesen in der App nicht nur mit einem eigenen Tab aus, sondern auch mit einem neuen Vermieter-Pass, der schnell über den möglichen Gastgeber informieren, dessen Bewertungen zeigen und wissenswerte Eckdaten darstellen soll.

Rooms-Bereich, transparente Checklisten und Preise

Zudem hat Airbnb angekündigt fortan transparenter mit Preisen und Checklisten umzugehen, die Gastgeber von ihren Zwischenmietern vor dem Verlassen der Wohnungen abgearbeitet sehen wollen. Gastgeber die „unzumutbarer Aufgaben“ listen sollen schneller von der Plattform entfernt werden, zudem können Checklisten zukünftig vor der Buchung eingesehen werden.

Was die Preise angeht wird Airbnb jetzt standardmäßig den Gesamtpreis anzeigen und diesen (inklusive etwaiger Gebühren, aber ohne Steuern) überall in der App, in den Suchergebnissen, in der Karte und auf den Angebotsseiten darstellen.