CleverShuttle: Bahn-Startup meldet Insolvenz an

CleverShuttle will das Geschäft der fünf Regionalgesellschaften (CleverShuttle Südwest GmbH, CleverShuttle Südost GmbH, CleverShuttle Ost GmbH, CleverShuttle West GmbH und CleverShuttle Nordwest GmbH) zwar bis auf weiteres fortführen, hat gleichzeitig jedoch einen Insolvenzantrag gestellt, da man vom Rückzug der Bahn komplett unvorbereitet getroffen wurde. Die wirtschaftlichen Ziele, so Geschäftsführer Bruno Ginnuth, seien sogar übertroffen worden.

Nach eigenen Angaben war die Bahn-Tochter in ihrem Gebiet der vielfältigen Car-Sharing-Angebote dabei sogar der führende Betreiber mit satten 21 Standorten in Deutschland. Gerechnet hat sich das Angebot mit seinen über 800 Angestellten jedoch offenbar nicht.

Die Idee hinter CleverShuttle war dabei durchaus sympathisch: Als On-Demand-Ridepooling bot CleverShuttle umweltfreundliche Fahrgemeinschafts-Taxis an, mit denen „die letzte Meile“ vom Bahnhof in Richtung Innenstadt oder zum Messegelände zurückgelegt werden konnte.

