App Store: Apple-Kritiker geschwächt, Apple selbst mit neuem Vorschlag

Zwar liegt der Fokus der Berichterstattung aktuell auf Apples neu vorgestellter Hardware, hinter den Kulissen hat Cupertino jedoch nach wie vor mit mehreren rechtlichen Auseinandersetzungen zu tun, in denen es um die verpflichtende Umsatzbeteiligung geht, die Apple von den im App Store aktiven Entwicklern verlangt und um die Möglichkeit, iPhone-Anwendungen auch außerhalb des App Stores zu laden und zu installieren.

Konflikt in den Niederlanden schwelt weiter

Einer der aktuellen Schauplätze diesbezüglich sind die Niederlande, in denen Apple seit Wochen nicht umsetzt, was die dortigen Regulierer fordern: Dating-Applikationen sollen die ihren Nutzern offerierten Bezahlverfahren frei wählen dürfen und nicht zu Einsatz von Apples In-App-Zahlungen gezwungen werden.

Zwar blieb Apple bei unseren westlichen Nachbarn nichtgänzlich regungslos und skizzierte immerhin eine Möglichkeit, wie Entwickler alternative Bezahlverfahren in ihre Apps integrieren könnten, machte die Voraussetzungen aber so umständlich wie möglich und pochte weiterhin auf eine Umsatzbeteiligung in nahezu identischer Höhe:

Entwickler, die Umsätze über andere Bezahlverfahren entgegen nehmen wollen müssen eine neue App in den App Store einreichen, Warnungen vor dem Kauf einblenden und sind Apple gegenüber rechenschaftspflichtig was jede einzelne Transaktion angeht.

Diesen Warnbildschirm sollen abtrünnige Entwickler anzeigen müssen

Ein „Mitwirken“, das von den niederländischen Regulierern scharf kritisiert und nun schon neun mal mit Strafzahlungen in Höhe von 5 Millionen Euro belegt wurde. Immerhin: Gestern soll Apple einen neuen Vorschlag eingereicht haben, wie man die Umsetzung der Vorgaben angehen will – dessen Inhalt ist allerdings noch unter Verschluss.

Apple-Kritiker geschwächt

In den Vereinigten Staaten wirbt die Lobby-Organisation „Coalition for App Fairness“ für die Änderung von Gesetzen und das Ende der App-Store-Pflicht für iPhone-Anwendungen. Dieser gehören unter anderem Branchengrößen wie Deezer, Spotify, Tile und Epic an.

Allerdings hat die „Coalition for App Fairness“ in jüngster zeit mehrere Abgänge prominenter Mitarbeiter zu verzeichnen. Nachdem mit Horacio Gutierrez bereits Spotifys Top-Jurist aus dem Lobby-Verband abgezogen wurde, um fortan für Disney zu arbeiten, verliert die Interessengruppe mit Meghan DiMuzio nun auch ihre Chefin. Wie der Patentbeobachter Florian Mueller berichtet wechselt diese jetzt zum Brauerei-Riesen Anheuser Busch und kümmert sich dort um dessen Außendarstellung.

CAF deputy director, Hannah Ricketts, breaks down @downdogapp’s experience with @Apple’s anti-competitive practices in the #AppStore: pic.twitter.com/dqyk7CsN80 — Coalition for App Fairness (@appfairness) March 16, 2022

Es gilt als wahrscheinlich, dass Hannah Ricketts die Rolle von Meghan DiMuzio einnehmen wird. Diese legte auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter erst kürzlich dar, dass Apple seinen Entwicklern keine Möglichkeit offeriert, Abonnements auch ohne automatische Verlängerung auslaufen zu lassen.