Auch ansonsten müssen die Unterschiede im Geräteinneren mit der Lupe gesucht werden. Allerdings sind diese durchgängig vorhanden. Das Logicboard hat ein neues Layout, die Lautsprecher sind kleiner, der Akku flacher, die Flachbandkabel haben neue Anschlüsse und sind so ausgerichtet, dass viele Ersatzteile der 2. Generation des iPhone SE nicht mehr in der 3. Genration verbaut werden können.

Ein besonderes Augenmerk kommt dabei dem neuen Akku des iPhone SE zu, der laut Apple auf eine deutlich bessere Laufzeit bei der ununterbrochenen Audio- und Videowiedergabe kommt. So bewirbt das iPhone SE 3 ausreichend Energie für bis zu 15 Stunden Video­wiedergabe und bis zu 50 Stunden Audiowiedergabe. Dabei unterscheiden sich die verbauten Batterien nur marginal. In der 3. Generation des iPhone SE kommt ein Akku mit 7,89 Wh (2018 mAh) zum Einsatz, der Vorgänger hatte einen Stromspender mit 6,96 Wh.

Der YouTube-Kanal PBKreviews hat das iPhone SE der 3. Generation auf den Seziertisch sowie gleichzeitig direkt vor die Kamera gelegt und versorgt uns mit einem Blick in das Innere des neuen Basis-iPhones für Einsteiger und Geschäftskunden. Während der Video-Laufzeit von knapp 10 Minuten versuchen die Videomacher dabei vor allem zwei Fragen zu beantworten: Was ist geblieben? Was ist neu?

Neue Übersichtsgrafik verfügbar Im Inneren des iPhone SE: Was ist geblieben? Was ist neu?

