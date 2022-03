iCloud+: „Eigene E-Mail-Domain“ mit Spiel nach oben

Dominic Lautners Blogeintrag über den Einsatz persönlicher E-Mail-Domains mit iCloud+ möchten wir allen zahlenden iCloud-Abonnenten an dieser Stelle zur Lektüre empfehlen. Unter der Überschrift „Eigene E-Mail-Domains bei iCloud+ sollten besser sein“ hat Lautner seine Erfahrungen mit der noch jungen Premium-Funktion zu Papier gebracht und nimmt grundsätzlich interessierten Anwendern mit seiner nüchternen Zusammenfassung der noch vorhandenen Unwägbarkeiten etwas Wind aus den Segeln.

Das Kurzfazit: Die Nutzung der Funktion „Eigene E-Mail-Domain“ ist für aktive Abonnenten von iCloud+ zwar schon möglich und weitgehend funktional, im direkten Vergleich mit den Mitbewerbern aber alles andere als reibungslos. Vor allem die Warn- und Hinweismeldungen des Dienstes, sollte euch Apple während der Konfiguration mit diesen beglücken, sind wenig aussagekräftig und erschweren die Fehlerbehebung. Ein Beispiel: „There was a problem with adding this email address. Please try again later.“

Keine Catch-All-Adresse

Einer der großen Kritikpunkte in Lautners Auseinandersetzung mit dem Dienst: Wer eine eigene E-Mail-Domain über iCloud+ einrichtet kann hier keine Catch-All-Adresse anlegen, über die alle eingehenden E-Mails an die Domain verarbeitet werden.

Stattdessen müssen alle E-Mail-Adressen die genutzt werden sollen, manuell definiert werden. Das schnelle Erstellen neuer Accounts mit E-Mail-Adressen nach dem Schema [Online-Dienst]@MeineDomain.de lässt sich so leider nicht realisieren.

Mit Apple-IDs verknüpft

Ebenfalls wissenswert ist die Tatsache, dass sich Apple vergangene Verbindungen zwischen E-Mail-Adressen und Apple-IDs zu merken scheint. Konkret ist Lautner aufgefallen, dass E-Mail-Adressen, die mit anderen iCloud-Konten verknüpft sind (oder waren) nicht in der eigenen E-Mail-Domain verwaltet werden können.

Keine frei wählbaren Absender-Adressen

Wer seine iCloud+ E-Mail-Domain fertig eingerichtet hat und per SMTP nutzt, der kann ausschließlich Absender-Adressen einsetzen, die zuvor explizit erstellt und dem eigenenAccount zugewiesen wurden. Ist dies nicht der Fall werden die Mails von Apples Servern verworfen.

Alle Einstellungen zu den persönlichenDomains lassen sich imBereich „Eigene E-Mail-Domain“auf iCloud.com/settings/customdomain einsehen und konfigurieren.