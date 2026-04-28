Laufzeitverträge jetzt auch im App Store
App Store: Apple führt Jahresabos mit monatlicher Zahlung ein
Während Filter und Suchfunktion des App Stores weiter in ihrem rudimentären Zustand verharren hat Apple die Bezahloptionen für Abonnements im App Store erweitert. Entwickler können künftig ein Modell anbieten, bei dem Nutzer zwar monatlich zahlen, sich jedoch für eine Laufzeit von zwölf Monaten verpflichten.
Die Abrechnung erfolgt weiterhin in monatlichen Raten, insgesamt wird aber ein Jahresvertrag abgeschlossen.
Das Konzept richtet sich an Anwendungen mit wiederkehrenden Kosten, etwa für Streaming oder Cloud-Dienste. Die monatliche Zahlung soll den Einstieg erleichtern, während die feste Laufzeit für planbare Einnahmen auf Entwicklerseite sorgt. Nutzer können das Abonnement jederzeit kündigen. Die Kündigung verhindert jedoch nur die automatische Verlängerung nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit. Die verbleibenden Monatsraten müssen bis zum Ende der zwölf Monate weiterhin gezahlt werden.
Laufzeitverträge jetzt auch im App Store
Apple integriert zusätzliche Hinweise zur Übersicht der laufenden Verpflichtungen. Im eigenen Apple-Konto wird angezeigt, wie viele Zahlungen bereits erfolgt sind und wie viele noch ausstehen. Ergänzend verschickt Apple vor anstehenden Abbuchungen Erinnerungen per E-Mail und auf Wunsch auch als Mitteilung auf dem Gerät.
Für Entwickler steht das neue Modell ab sofort in App Store Connect zur Verfügung. Auch Tests innerhalb von Xcode sind möglich. Die Einführung erfolgt mit den kommenden Systemversionen wie iOS 26.5, iPadOS 26.5 und macOS Tahoe 26.5.
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Eine Einschränkung gibt es bei der regionalen Verfügbarkeit. Das Modell wird zunächst nicht in den USA und in Singapur angeboten. In anderen Märkten soll die Funktion nach dem Update breit verfügbar sein.
Mit der Erweiterung reagiert Apple auf bekannte Abo-Strukturen aus anderen Bereichen, bei denen längere Vertragslaufzeiten mit monatlichen Zahlungen kombiniert werden. Für Nutzer bedeutet das mehr Auswahl bei der Bezahlung, gleichzeitig aber auch eine stärkere Bindung über einen festgelegten Zeitraum.
6 | Also wirklich! Wenn das gleich viel kostet wie ohne jährlichen Vertrag, nehme ich ohne. Da kann ich jederzeit kündigen.
Oder wie seht ihr das? | 7
Natürlich, aber so wird es ja nicht kommen. Die jährlichen Abos sind in der Regel deutlich günstiger, zB monatlich kündbar 9,99€/Monat, jährlich 79,99€/Jahr. Jetzt soll es die Möglichkeit geben, die 79,99€/Jahr auch monatlich zahlen zu können, d.h. unter 7€ monatlich, aber eben verpflichtet für die 12 Monate.
Denke ich auch, leider steht es so nicht explizit im Text. Wäre aber nur logisch.
alles andere macht auch keinen Sinn, wie Brotie schon schrieb.
Und als clou mit Sternchentext:
„Danach statt 7€ nur 9,99€/Monat mit mtl. Kündigungsfrist“ ;)
Dann greift man noch diejenigen ab, die vergessen haben zu kündigen.
eine 12-monatige Verlängerung ist in D glaub ich nicht mehr zulässig, oder? War ja früher oft so.
1 Jahr rum, Kündigung verpasst, gleich noch ein Jahr drangehängt, aber teurer.
Das ist ein Klassiker. Die monatlichen Kosten werden steigen, so dass die jährlichen Kosten so teuer bleiben wie heute die Monatlichen ;-)
Hast du da noch erweiterte Informationen erhalten?
Ich freu mich schon darauf wie dies dann im App-Store unter den „InApp-Lauf“-Preisen dargestellt wird.
Sie bekommen es ja bis heute nicht hin Preis-Optionen die nicht mehr verfügbar sind (aussen evtl. für Bestandeskunden) auszublenden.
Der AppStore ist mittlerweile ein Witz. Hab neulich versucht, dort eine bestimmte App zu finden, weil ich den Link dazu nicht mehr hatte. Gruselig.
Dem kann ich zustimmen, das Stöbern im Store hat bei mir schon lange aufgehört.
Leider so wahr. Der App Store ist komplett zugemüllt.
Ich habe kein einziges Abo (bin wohl zu alt dafür – früher ging’s ja auch ohne und KEINER ist damals pleite gegangen).
Es macht aber eine riesen Freude zuzusehen, wie man ständig noch mal einen drauf setzen kann :-))