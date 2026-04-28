App Store: Apple führt Jahresabos mit monatlicher Zahlung ein

Während Filter und Suchfunktion des App Stores weiter in ihrem rudimentären Zustand verharren hat Apple die Bezahloptionen für Abonnements im App Store erweitert. Entwickler können künftig ein Modell anbieten, bei dem Nutzer zwar monatlich zahlen, sich jedoch für eine Laufzeit von zwölf Monaten verpflichten.

Die Abrechnung erfolgt weiterhin in monatlichen Raten, insgesamt wird aber ein Jahresvertrag abgeschlossen.

Das Konzept richtet sich an Anwendungen mit wiederkehrenden Kosten, etwa für Streaming oder Cloud-Dienste. Die monatliche Zahlung soll den Einstieg erleichtern, während die feste Laufzeit für planbare Einnahmen auf Entwicklerseite sorgt. Nutzer können das Abonnement jederzeit kündigen. Die Kündigung verhindert jedoch nur die automatische Verlängerung nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit. Die verbleibenden Monatsraten müssen bis zum Ende der zwölf Monate weiterhin gezahlt werden.

Laufzeitverträge jetzt auch im App Store

Apple integriert zusätzliche Hinweise zur Übersicht der laufenden Verpflichtungen. Im eigenen Apple-Konto wird angezeigt, wie viele Zahlungen bereits erfolgt sind und wie viele noch ausstehen. Ergänzend verschickt Apple vor anstehenden Abbuchungen Erinnerungen per E-Mail und auf Wunsch auch als Mitteilung auf dem Gerät.

Für Entwickler steht das neue Modell ab sofort in App Store Connect zur Verfügung. Auch Tests innerhalb von Xcode sind möglich. Die Einführung erfolgt mit den kommenden Systemversionen wie iOS 26.5, iPadOS 26.5 und macOS Tahoe 26.5.

Eine Einschränkung gibt es bei der regionalen Verfügbarkeit. Das Modell wird zunächst nicht in den USA und in Singapur angeboten. In anderen Märkten soll die Funktion nach dem Update breit verfügbar sein.

Mit der Erweiterung reagiert Apple auf bekannte Abo-Strukturen aus anderen Bereichen, bei denen längere Vertragslaufzeiten mit monatlichen Zahlungen kombiniert werden. Für Nutzer bedeutet das mehr Auswahl bei der Bezahlung, gleichzeitig aber auch eine stärkere Bindung über einen festgelegten Zeitraum.