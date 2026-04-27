In Schwarz, Weiß und Orange zum Einführungspreis
Anker Nano: Smartes USB-C-Netzteil mit Display startet in Deutschland
Anker bietet sein neues USB-C-Ladegerät mit Smart Display jetzt auch in Deutschland an. Das kompakte Netzteil wird hierzulande zur Markteinführung für 29,99 Euro verkauft und richtet sich vor allem an Nutzer aktueller iPhone- und iPad-Modelle. Das Netzteil bietet eine Ladeleistung von bis zu 45 Watt, geladen wird über einen einzelnen USB-C-Anschluss.
Die Besonderheit des Ladegeräts ist ein kleines Farbdisplay auf der Vorderseite. Dieses zeigt unter anderem die aktuelle Ladeleistung, die Temperatur und den aktiven Lademodus an. Bei unterstützten Apple-Geräten erkennt das Netzteil zudem das angeschlossene Modell und kann Informationen wie den Akkustand einblenden. Laut Anker werden unter anderem iPhone 15, iPhone 16 und iPhone 17 sowie mehrere iPad-Pro-Modelle erkannt.
Das Display lässt sich über eine berührungsempfindliche Fläche am Gehäuse umschalten. Darüber können Nutzer zwischen verschiedenen Ansichten wechseln. Zusätzlich kann die Anzeige um 180 Grad gedreht werden, damit sie je nach Ausrichtung der Steckdose besser lesbar bleibt. Nach kurzer Zeit schaltet sich der Bildschirm allerdings ab und muss per Fingertipp erneut aktiviert werden.
Care Mode soll Akku schonen
Neben der Anzeige bewirbt Anker einen sogenannten Care Mode. Dieser Modus soll die Ladeleistung reduzieren, wenn das Gerät nicht möglichst schnell geladen werden muss. Gedacht ist die Funktion vor allem für längere Ladevorgänge über Nacht. Nach Angaben des Herstellers bleibt der Akku des iPhones dabei kühler als bei vergleichbaren 45-Watt-Ladegeräten.
Im normalen Betrieb liefert das aktuell 30 Euro teure Netzteil bis zu 45 Watt über USB-C Power Delivery. Anker nennt als Beispiel ein iPhone 17 Pro, das unter Laborbedingungen innerhalb von 20 Minuten auf 50 Prozent geladen werden könne. Die tatsächliche Ladegeschwindigkeit hängt jedoch vom angeschlossenen Gerät, dem Akkustand, der Temperatur und dem verwendeten Kabel ab.
- App fürs Netzteil: Anker bringt steuerbares 160-Watt-Ladegerät
Erste Praxiseindrücke aus den USA, wo das Netzteil schon seit dem Jahresanfang verfügbar ist, fallen gemischt aus. Das Display liefert zwar zusätzliche Informationen, viele davon lassen sich aber auch direkt am angeschlossenen Gerät ablesen. Nützlich bleibt die Anzeige vor allem dann, wenn man die aktuelle Ladeleistung oder Temperatur kontrollieren möchte.
Das neue Nano-Ladegerät bleibt damit ein kleines 45-Watt-Netzteil mit Zusatzfunktionen, die nicht jeder Nutzer benötigen dürfte. Wer jedoch ein kompaktes USB-C-Ladegerät mit Anzeige, Care Mode und kompakter Bauform sucht, findet nun auch in Deutschland eine entsprechende Option.
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Was für ein Quatsch. Welches Gerät ich angeschlossen habe, weiß ich selber und wie und bei welcher Temperatur wie viel Strom ins Gerät fließt, ist mir egal, Hauptsache es wird geladen
Schlecht geschlafen?
Aber er hat doch Recht.
Warum?
Warum schlecht geschlafen! Eher ausgeschlafen, weil es richtig ist!
Ist sozusagen ein Ladekropf!
Bin völlig bei Dir! Wir produzieren schon genug Elektroschrott. Da muss ich nicht noch zusätzliche, schwer recyclebare Displays mit einbauen…
+ 1
Bin ich bei dir. Display, wozu?
Vermutlich haben die meisten, wie ich auch, größere Netzteile mit mehr Anschlüssen irgendwo eingesteckt und es schauen nur verschiedene Kabel irgendwo raus.
Schon lustig aber nicht für 30€
Also das Display hat wohl den einzigen Grund, einen spontanen Kaufanreiz zu schaffen. So richtig Sinn macht das Display in diesem Ladestecker eher nicht.
+1
Jo sehe ich genauso. Ich denke, dass es im asiatischen Markt beliebt ist und hierzulande halt einfach auch verkauft wird.
Genau das richtige! Ist Frage ich mich was ich da gerade für einen Gerät habe. Dank dieser Innovation weiß ich nun wie der Gerät heißt und was er frisst.
Dem Gerät!
Das Gerät
Des Gerätes vom dem!
Das Info, von die Gerät, aus den Stecker
Ja! So!
Müsste man das Display nicht auch nur um 90 grad drehen können? Wegen Steckdosen Ausrichtung und so? 180 ist ja der Steckdose egal
+1 – hätte wesentlich mehr Sinn gemacht.
Ist schon angedacht kommt nach dem Abverkauf im Sommer als V2.
ich gehe davon aus, dass sich das display automatisch „dreht“, abhängig wie man den stecker einsteckt. das ist bei den anderen anker-ladesteckern jedenfalls schon so.
Laut Website dreht ein 2-Sekunden Druck auf den Knopf die Displayorientierung.
Spendet das Geld lieber…
Anker Silikon Schnellladekabel: JA!
Anker Ladegeräte: Nein, weil sie zu warm werden. Jedenfalls meine Erfahrung!
Coole Farben und gut dass das Display sich abschaltet.
Für 10 Euro mehr bekommt man übrigens ein 100w Netzteil mit 2 USB C- und einem USB A-Anschluss
Warten wir mal auf die nächste Coupon Aktion.
Und in 2 Wochen ist Ugreen, Baseus etc. auch am Start mit X Watt und 2 x USB C.
Mit dem iPhone scheint das 70er-Jahre-Orange ein Revival zu feiern.
Jetzt verschwenden wir schon Ressourcen du Displays dir man nicht braucht
Bravo, weiter so