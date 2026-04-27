Anker Nano: Smartes USB-C-Netzteil mit Display startet in Deutschland

Anker bietet sein neues USB-C-Ladegerät mit Smart Display jetzt auch in Deutschland an. Das kompakte Netzteil wird hierzulande zur Markteinführung für 29,99 Euro verkauft und richtet sich vor allem an Nutzer aktueller iPhone- und iPad-Modelle. Das Netzteil bietet eine Ladeleistung von bis zu 45 Watt, geladen wird über einen einzelnen USB-C-Anschluss.

Die Besonderheit des Ladegeräts ist ein kleines Farbdisplay auf der Vorderseite. Dieses zeigt unter anderem die aktuelle Ladeleistung, die Temperatur und den aktiven Lademodus an. Bei unterstützten Apple-Geräten erkennt das Netzteil zudem das angeschlossene Modell und kann Informationen wie den Akkustand einblenden. Laut Anker werden unter anderem iPhone 15, iPhone 16 und iPhone 17 sowie mehrere iPad-Pro-Modelle erkannt.

Das Display lässt sich über eine berührungsempfindliche Fläche am Gehäuse umschalten. Darüber können Nutzer zwischen verschiedenen Ansichten wechseln. Zusätzlich kann die Anzeige um 180 Grad gedreht werden, damit sie je nach Ausrichtung der Steckdose besser lesbar bleibt. Nach kurzer Zeit schaltet sich der Bildschirm allerdings ab und muss per Fingertipp erneut aktiviert werden.

Care Mode soll Akku schonen

Neben der Anzeige bewirbt Anker einen sogenannten Care Mode. Dieser Modus soll die Ladeleistung reduzieren, wenn das Gerät nicht möglichst schnell geladen werden muss. Gedacht ist die Funktion vor allem für längere Ladevorgänge über Nacht. Nach Angaben des Herstellers bleibt der Akku des iPhones dabei kühler als bei vergleichbaren 45-Watt-Ladegeräten.

Im normalen Betrieb liefert das aktuell 30 Euro teure Netzteil bis zu 45 Watt über USB-C Power Delivery. Anker nennt als Beispiel ein iPhone 17 Pro, das unter Laborbedingungen innerhalb von 20 Minuten auf 50 Prozent geladen werden könne. Die tatsächliche Ladegeschwindigkeit hängt jedoch vom angeschlossenen Gerät, dem Akkustand, der Temperatur und dem verwendeten Kabel ab.

App fürs Netzteil: Anker bringt steuerbares 160-Watt-Ladegerät

Erste Praxiseindrücke aus den USA, wo das Netzteil schon seit dem Jahresanfang verfügbar ist, fallen gemischt aus. Das Display liefert zwar zusätzliche Informationen, viele davon lassen sich aber auch direkt am angeschlossenen Gerät ablesen. Nützlich bleibt die Anzeige vor allem dann, wenn man die aktuelle Ladeleistung oder Temperatur kontrollieren möchte.

Das neue Nano-Ladegerät bleibt damit ein kleines 45-Watt-Netzteil mit Zusatzfunktionen, die nicht jeder Nutzer benötigen dürfte. Wer jedoch ein kompaktes USB-C-Ladegerät mit Anzeige, Care Mode und kompakter Bauform sucht, findet nun auch in Deutschland eine entsprechende Option.