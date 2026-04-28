Railwise: Geheimtipp zeigt Verspätungsrisiken einzelner Zugverbindungen

Mit Railwise ist seit kurzem eine neue Anwendung im App Store verfügbar, die sich auf die Auswertung von Zugpünktlichkeit im deutschen Fernverkehr spezialisiert. Entwickelt wurde die App von zwei Studenten, die eine Lücke adressieren, über die ifun.de bereits 2024 berichtet hat.

Damals hatte das Bundeskartellamt angeordnet, dass die Deutsche Bahn Drittanbietern besseren Zugang zu Echtzeitdaten ermöglichen muss.

Die Railwise-App setzt genau hier an und kombiniert aktuelle Positionsdaten mit historischen Auswertungen. Statt lediglich Abfahrtszeiten anzuzeigen, ergänzt die App jede Verbindung um statistische Kennzahlen. Nutzer sehen etwa, wie oft ein konkreter Zug in den vergangenen Wochen verspätet war oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, einen Anschluss zu verpassen.

Eigene Datenauswertung als Grundlage

Die Datenbasis bilden öffentlich zugängliche Bahninformationen, die nach Angaben der Entwickler kontinuierlich abgefragt und in einer eigenen Datenbank zusammengeführt werden. Auf dieser Grundlage entstehen Auswertungen zur durchschnittlichen Verspätung, zur Pünktlichkeitsquote und zu Ausfällen einzelner Verbindungen. Laut Projektbeschreibung werden täglich mehrere zehntausend Zugfahrten berücksichtigt.

Die Anwendung versteht sich ausdrücklich als Ergänzung zum offiziellen DB Navigator. Während dieser vor allem aktuelle Fahrplandaten und Echtzeitinformationen liefert, legt Railwise den Fokus auf langfristige Zuverlässigkeit. So lassen sich zwei Verbindungen auf derselben Strecke direkt vergleichen, wenn sie sich etwa in ihrer durchschnittlichen Verspätung oder der Wahrscheinlichkeit pünktlicher Ankunft unterscheiden.

Echtzeitdaten & Co.: Bahn muss Drittanbieter besser unterstützen

Neben den Verbindungsanalysen bietet die App auch eine Netzansicht sowie Detailseiten für einzelne Züge, Strecken und Bahnhöfe. Ergänzend können Nutzer ihre eigenen Fahrten auswerten und Statistiken zu zurückgelegten Strecken oder verlorener Zeit einsehen. Die Nutzung ist kostenlos, ein Bezahlmodell oder Werbung sind laut den Entwicklern nicht vorgesehen.