Historische Pünktlichkeit statt Momentaufnahme
Railwise: Geheimtipp zeigt Verspätungsrisiken einzelner Zugverbindungen
Mit Railwise ist seit kurzem eine neue Anwendung im App Store verfügbar, die sich auf die Auswertung von Zugpünktlichkeit im deutschen Fernverkehr spezialisiert. Entwickelt wurde die App von zwei Studenten, die eine Lücke adressieren, über die ifun.de bereits 2024 berichtet hat.
Damals hatte das Bundeskartellamt angeordnet, dass die Deutsche Bahn Drittanbietern besseren Zugang zu Echtzeitdaten ermöglichen muss.
Die Railwise-App setzt genau hier an und kombiniert aktuelle Positionsdaten mit historischen Auswertungen. Statt lediglich Abfahrtszeiten anzuzeigen, ergänzt die App jede Verbindung um statistische Kennzahlen. Nutzer sehen etwa, wie oft ein konkreter Zug in den vergangenen Wochen verspätet war oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, einen Anschluss zu verpassen.
Eigene Datenauswertung als Grundlage
Die Datenbasis bilden öffentlich zugängliche Bahninformationen, die nach Angaben der Entwickler kontinuierlich abgefragt und in einer eigenen Datenbank zusammengeführt werden. Auf dieser Grundlage entstehen Auswertungen zur durchschnittlichen Verspätung, zur Pünktlichkeitsquote und zu Ausfällen einzelner Verbindungen. Laut Projektbeschreibung werden täglich mehrere zehntausend Zugfahrten berücksichtigt.
Die Anwendung versteht sich ausdrücklich als Ergänzung zum offiziellen DB Navigator. Während dieser vor allem aktuelle Fahrplandaten und Echtzeitinformationen liefert, legt Railwise den Fokus auf langfristige Zuverlässigkeit. So lassen sich zwei Verbindungen auf derselben Strecke direkt vergleichen, wenn sie sich etwa in ihrer durchschnittlichen Verspätung oder der Wahrscheinlichkeit pünktlicher Ankunft unterscheiden.
- Echtzeitdaten & Co.: Bahn muss Drittanbieter besser unterstützen
Neben den Verbindungsanalysen bietet die App auch eine Netzansicht sowie Detailseiten für einzelne Züge, Strecken und Bahnhöfe. Ergänzend können Nutzer ihre eigenen Fahrten auswerten und Statistiken zu zurückgelegten Strecken oder verlorener Zeit einsehen. Die Nutzung ist kostenlos, ein Bezahlmodell oder Werbung sind laut den Entwicklern nicht vorgesehen.
Entwickler: Railwise UG (haftungsbeschränkt)
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Tolle Sache!
Bei manchen Verbindungen will ich das aber lieber gar nicht sehen…
Aus der Not eine Tugend machen: Ich buche mit Spartickets grundsätzlich Züge von denen ich weiß, dass sie fast immer mehr als 20 Minuten Verspätung haben – und freue mich jedes Mal über die aufgehobene Zugbindung :-)
Ich fürchte nur, wenn ich dann in Zukunft verreisen muss, dann würde ich gar keinem Zug mehr trauen und einen Tag früher anreisen – rein sicherheitshalber. ;-)
Da kann man dem Stau im Auto besser trauen…oder der Streikhansa ;-)
Da stehe ich lieber im Stau, als irgendwo im Nichts zu stranden, weil ich meinen Anschluss verpasst habe und kein Zug mehr fährt :D.
Aber ich schätze das Thema basiert bei Jedem stark auf persönlichen Erfahrungen. ¯\_(ツ)_/¯
Ich glaube die beiden Posts kann man guten Gewissens zusammenfassen und sagen: Egal mit welchem Verkehrsmittel man sich heute auf Fernstrecken bewegt ist die Ankunft ungewiss und man plant idealerweise eine frühe Abfahrt vom Startpunkt:-)
Klingt interessant, mal ausprobieren, danke für die Info.
Schönes Projekt, wäre auch als Website nett gewesen.
Klingt sehr spannend. Ich frage mich allerdings seit Jahren, warum die Deutsche Bahn ihre eigenen Daten nicht nutzt, um diese Erfahrungswerte in den DB Navigator einfließen zu lassen.
So werden im DB Navigator weiter munter Verbindungen mit zum Beispiel 6 Minuten Umsteigezeit an neuralgischen Punkten wie Mannheim angeboten, obwohl man in der Mehrzahl der Fälle diesen Anschluss verpassen wird.
Daher um so lobenswerter, dass jetzt etwas sinnvolles mit den Daten angestellt wird.
Ich find „Zugfinder“ noch praktischer wenns darum geht einfach per Zugnummer zu prüfen wie der Zug so bisher unterwegs war.
https://www.zugfinder.net/en/start
Spannend. Interessant auch, dass irgendwelche Hobbyprojekte Live Acticities in ihre Apps implementieren können während es die Bahn für den Navigator immer noch nicht geschafft hat.
+1
Tolle Idee. Mir fehlen beim ersten Test die genauen Zugangaben beim Regionalexpress steht z.B. nur „RB“ statt „RB2“. Außerdem funktioniert bei mir das Feedback Formular nicht. Beim antippen des Textfeldes verschwindet das ganze Formular. Text kann man also nicht eingeben.
Perfekt! Zwei von drei Zügen kommen bei mir nicht pünktlich oder garnicht. Das besser planen zu können ist super hilfreich.