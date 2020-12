App-Datenschutz: Info-Seiten zu Apples Standard-Apps verfügbar

Mit iOS 14.3 hat Apple die im App Store zu einzelnen Apps verfügbaren Informationen erweitert. Zusätzliche Info-Kärtchen geben jetzt darüber Auskunft, in welchem Umfang im Zusammenhang mit der Nutzung einzelner Apps auch persönliche Informationen gespeichert werden. Apple unterscheidet bei der Anzeige zwischen mit dem jeweiligen Nutzer verknüpften Daten und solchen, die zwar erfasst, aber nicht mit der persönlichen Identität verknüpft, also anonymisiert gesammelt werden.

Im Vorfeld der Einführung kam in Verbindung mit diesen Vorgaben Kritik auf. So hatten beispielsweise die WhatsApp-Entwickler Apple mangelnde Fairness und fehlende Vergleichsmöglichkeiten unterstellt. Weil vorinstallierte Apps wie Apples „Nachrichten“ nicht im App Store erhältlich sind, sei für diese in der Folge auch keine Anzeige der Datenschutz-Infos verfügbar. Apple hatte daraufhin angekündigt, die betreffenden Informationen auf eigens dafür eingerichteten Webseiten anzuzeigen.

Die Veröffentlichung von iOS 14.3 begleitend hat Apple diese Vorgaben wie angekündigt dann auch für die eigenen Anwendungen umgesetzt. Im App Store erhältliche Apps wie beispielsweise „Apple TV+“ sind um die gleichen Datenschutzkärtchen erweitert worden, wie sie bei anderen Apps zu sehen sind. Für hauseigene Anwendungen, die nicht über den App Store für iOS angeboten werden, hat Apple nun entsprechende Webseiten eingerichtet. Dort wird ebenfalls eine von Apple erstellte Zusammenfassung der Datenschutzpraktiken für die jeweilige Anwendung angezeigt.

Aktuell bietet Apple diese Informationsseiten ebenfalls in die Bereiche „Mit dir verknüpfte Daten“ und „Nicht mit dir verknüpfte Daten“ unterteilt für die unten genannten Apps an. Wundert euch beim Klick auf die Links nicht, zum aktuellen Zeitpunkt sind noch nicht alle Informationen ins Deutsche übersetzt.