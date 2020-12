Leserfrage: Wir suchen die besten Touchscreen-Handschuhe

Mit Blick auf die anstehenden kalten Monate werfen wir die Frage nach euren Handschuh-Empfehlungen in die Runde. Zu den bisherigen Leser-Favoriten gehören die Touchscreen-Modelle von Vbiger ebenso wie der altbekannte Etip von North Face. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist das Angebot an Touchscreen-Handschuhen mittlerweile jedoch enorm gewachsen. Welche davon könnt ihr empfehlen?.

Für unser Empfinden sind die meisten Handschuhe mit Touchscreen-Bedienung weiterhin schlicht zu dünn. Natürlich lässt sich damit besser tippen, doch taugen diese Modelle bei klirrender Kälte in der Regel recht wenig. Und beim Radfahren werden die Finger schon bei leichten Minusgraden viel zu schnell kalt.

Wenn man einen Blick auf die sonstige Entwicklung im Outdoor-Bereich wirft, wundert es eigentlich, dass offenbar noch kein Hersteller das perfekte Material für Touchscreen-Handschuhe gefunden hat: Leicht, wasserdicht, wärmend und dünn. Wir waren mit Blick auf diese Kriterien zumindest mit allem, was uns bisher in diesem Bereich begegnet ist, eher unzufrieden. Eure positiven Erfahrungsberichte sind in den Kommentaren also jederzeit willkommen.