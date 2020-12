WhatsApp kritisiert Apples Datenschutz-Anzeige im App Store

WhatsApp hat die von Apple geplante Einführung einer „Info-Plakette“ zum Thema Datenschutz als unfair bezeichnet. Das Unternehmen kritisiert die Tatsache, dass Apple die Angaben zwar für Drittanbieter verpflichtend macht, die Regel mit den eigenen Apps wie iMessage allerdings umgeht. Die vorinstallierten Anwendungen müssen nicht erst über den App Store geladen werden. Ein Kunde bekommt hier somit auch das Datenschutz-Label nicht zu Gesicht und könne folglich auch keinen direkten Vergleich zwischen den von externen Entwicklern angebotenen und von Apple bereits installierten Apps ziehen.

WhatsApp betont in diesem Zusammenhang, dass die Anzeige einer einfach verständlichen Zusammenfassung der wichtigsten Datenschutz-Infos grundsätzlich ein guter Beginn sei. Lediglich sollte diese Vorgabe für Apple-Apps ebenso gelten, wie sie für die Anwendungen von Drittanbietern verpflichtend ist.

Apple hat im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC im Sommer angekündigt, dass im App Store künftig zu jeder Anwendung eine übersichtliche Zusammenfassung zum Thema Datenschutz angezeigt werde. Der iPhone-Hersteller hatte dabei die Nährwertskala von Lebensmitteln als Beispiel genommen, aus diesem Grund wird die Skala vielerorts auch als „Nutri-Score für Apps“ bezeichnet. Entwickler mussten die erforderlichen Angaben bereits an Apple übermitteln, allerdings ist noch nicht bekannt, ab wann die zusätzlichen Informationen im App Store verfügbar sind.

WhatsApp hat die Neuerung begleitend einen (noch nicht übersetzten) FAQ-Eintrag mit ausführlichen Informationen zu diesem Thema veröffentlicht. Darin soll erläutert werden, was die künftig im App Store ersichtlichen Angaben im Detail bedeuten. Zu den künftig in der Vorschau im App Store knapp zusammengefassten Punkten stehen hier weiterführende Informationen bereit. In diesem Zusammenhang betont WhatsApp auch einmal mehr, dass die Nutzung des Dienstes für Nachrichten, Anrufe, Bilder und Videos bereits seit 2016 Ende-zu-Ende-verschlüsselt erfolgt.