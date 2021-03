AirTags: Stalking-Schutz soll unentdecktes Nachstellen verhindern

Die jüngsten Beta-Versionen des nächsten iPhone-Betriebssystems, iOS 14.5, haben unter der Haube zahlreiche Vorbereitungen getroffen die darauf hindeuten, dass Apples Sachen-Finder, die so genannten AirTags, kurz vor ihrem Marktstart stehen.

Ein Debüt im Rahmen des noch für diesen Monat erwarteten Hardware-Events scheint wahrscheinlich.

Something I hadn’t considered before: new beta includes a Item Safety setting in Find My. This is how Apple is trying to prevent 'stalking' with AirTags. If someone secretly hides a tag in your possessions, your phone will notice and warn you about it. pic.twitter.com/NVJyAZlthw

— Benjamin Mayo (@bzamayo) March 4, 2021