AirPods Pro jetzt unter 200 Euro erhältlich

Amazon bietet die AirPods Pro jetzt erstmals unter 200 Euro an. Der Preis für die Ohrhörer ist heute von zuvor auf 205 Euro auf jetzt 199 Euro gefallen.

Apples komplett kabellose Ohrhörer mit aktiver Geräuschreduzierung sind Ende letzten Jahres mit einer Preisempfehlung von 279 Euro in den Handel gekommen. Nach anfänglichen Lieferproblemen waren die Ohrhörer dann einfacher und in der Folge auch immer günstiger zu haben, mit dem Preis wird (von kurzfristigen und in sehr begrenzten Stückzahlen verfügbaren Einzel-Aktionen sehen wir mal ab) eine neue Schallmauer durchbrochen.

Apple hat für die AirPods Pro mit iOS 14 nennenswerte Funktionserweiterungen angekündigt. So sollen die Ohrhörer dann auch in der Lage sein, sich stets automatisch mit dem aktiv genutzten Gerät zu verbinden und zudem auch räumliches Audio wiederzugeben. Die Firmware der Ohrhörer selbst wurde im Juni auf die noch aktuelle Version 2D27 angehoben.

AirPods Pro – Zwei Tipps für die bessere Bedienung:

Produkthinweis Apple AirPods Pro Sonderpreis