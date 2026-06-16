Neue Ohrhörer zum Jubiläums-iPhone
AirPods mit Kameras: Apple bereitet KI-Offensive für 2027 vor
Dass Apple an AirPods mit integrierten Kameras arbeitet, gilt inzwischen als gut belegtes Gerücht. Wie der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg nun berichtet, liefert ein neuer Bericht zusätzliche Details zu Zeitplan und Einsatzgebiet der Ohrhörer. Demnach soll die Markteinführung Ende 2027 erfolgen. Die Kameras dienen dabei nicht der Aufnahme von Fotos oder Videos, sondern sollen Siri Informationen über die unmittelbare Umgebung des Nutzers liefern.
Gemeinsam mit der zweiten Generation des faltbaren iPhones und einem Jubiläumsmodell zum 20. Geburtstag des iPhones könnten die neuen AirPods Teil einer größeren Produktoffensive werden, die Apple für das Jahr 2027 vorbereitet.
AirPods als Sensoren für visuelle KI-Funktionen
Für Nutzer dürfte die wichtigste Neuerung nicht in der Hardware selbst liegen, sondern in den damit verbundenen KI-Funktionen. Die Kameras sollen laut Bloomberg als Sensoren dienen, die Informationen über die Umgebung erfassen und diese an Siri weiterreichen. Der Sprachassistent könnte dadurch Fragen zu Objekten, Orten oder Situationen beantworten, die sich unmittelbar vor dem Nutzer befinden.
- AirPods Pro 3: Aktuell so günstig wie noch nie
Apple würde damit seine Strategie rund um die sogenannte „Visuelle Intelligenz“ weiter ausbauen. Die Funktion ist bereits Bestandteil von Apple Intelligence und kann auf kompatiblen iPhone-Modellen Objekte, Tiere, Pflanzen oder Texte erkennen und zusätzliche Informationen bereitstellen. Über die Einführung und den Ausbau der Funktion haben wir bereits mehrfach berichtet.
Während bislang die iPhone-Kamera zur Erfassung der Bildinformationen genutzt wird, könnten künftige AirPods diese Aufgabe teilweise übernehmen. Bloomberg nennt als mögliche Einsatzszenarien Fragen zu Gegenständen in der Umgebung oder Unterstützung bei der Navigation.
Teil einer größeren Geräteoffensive
Die Kamera-AirPods passen in eine Entwicklung, die sich bereits seit mehreren Jahren abzeichnet. Apple erweitert die AirPods kontinuierlich um zusätzliche Sensorik und neue Interaktionsformen. 2023 führte das Unternehmen unter anderem die Konversationserkennung ein, die Gespräche automatisch erkennt und die Audiowiedergabe anpasst.
Mit iOS 26 kamen zudem neue Aufnahmefunktionen und eine Kamera-Fernsteuerung hinzu, die sich direkt über kompatible AirPods bedienen lassen.
Die neuen AirPods wären damit weniger ein klassisches Audio-Produkt als vielmehr ein weiterer Baustein in Apples Versuch, künstliche Intelligenz stärker mit alltäglichen Geräten zu verknüpfen.
Nicht für Europa „Datenschutz“ :)
Kamera Funktion dann later im Jahrzehnt für Deutschland. Macht schon jetzt keine Lust. Kann ja froh sein, dass ich letztes Jahr aufs iPhone 17 pro Max gewechselt bin um vom nächste „AI-Update“ noch profitieren zu können.
Auf dem 15 Pro fehlen nur 2 Funktionen.
dann heißt es nicht reinigen Sie die Kameralinse. Sondern reinigen Sie ihre Ohren
Apple Watch mit Kamera !!! Wann?!
Was hast du mit einer kamera an der aw vor?
Beim joggen Selfie oder Video aufnehmen.
Gibt bestimmt genug Vollidioten die auch damit z.B. rizz Videos machen würden. Je mehr Kameras in allen Geräten desto mehr Unsinn in den Köpfen …
Aber dann mit 5cm rausragendem Kamerabuckel
… jedoch nicht in der EU.
Endlich unauffällig spannen
Was kann schon schiefgehen?
Ich fürchte dieses Szenario: Von außen nicht zu unterscheidende Nachbauten liefern Ihre Ton- und Videoaufnahmen nicht an eine KI, sondern direkt auf den Smartphonespeicher. Wenig später wird das einer breiten Öffentlichkeit bewusst und schnupps, läuft jeder AirPods-Träger Gefahr, beschimpft oder angegriffen zu werden.
„Strategie“ im Zusammenhang mit AI und Apple ist vielleicht nicht so ganz das perfekte Wording…
Kommen wahrscheinlich nicht in die EU weil die Eu bestimmt wieder will das man verschiedene KI Dienste nutzen kann
Nice. Überwachung im Namen des Bürgers. Aber macht ihr ma. Ist ja Apple.. also kann es nur super dolle werden oder? ;)
Ich sehe es schon stehen: AirPod Pro 4 with Camera will not be available in the European Union.
Ich frage mich wann der Preis (Abo) für die ganzen KI Errungenschaften bei Apple aufgerufen wird?
Ich warte auf AirPods mit integriertem Backofen.
Lol, sehr gut. Heißen dann AirFryer.
“ Die Kameras dienen dabei nicht der Aufnahme von Fotos oder Videos, sondern sollen Siri Informationen über die unmittelbare Umgebung des Nutzers liefern“ – Also die machen dann das, was die eigenen Augen und Ohren machen, wenn man keine AirPods im Ohr hat oder aufs iPhone schaut?
Bin auf den Preis gespannt. Und darauf, ob auch diese Airpods wieder ein Wegwerfprodukt mit Alibi-Servicepreisen wird. Reparatur ist ja nicht möglich, Wenn Ablauf der Garantie ein Problem auftritt, kostet ein aktueller Austausch-Airpod 99€ (einer!)
Ab jetzt nur noch ohrenfreier Kurzhaarschnitt! :-)