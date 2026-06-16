AirPods mit Kameras: Apple bereitet KI-Offensive für 2027 vor

Dass Apple an AirPods mit integrierten Kameras arbeitet, gilt inzwischen als gut belegtes Gerücht. Wie der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg nun berichtet, liefert ein neuer Bericht zusätzliche Details zu Zeitplan und Einsatzgebiet der Ohrhörer. Demnach soll die Markteinführung Ende 2027 erfolgen. Die Kameras dienen dabei nicht der Aufnahme von Fotos oder Videos, sondern sollen Siri Informationen über die unmittelbare Umgebung des Nutzers liefern.

Gemeinsam mit der zweiten Generation des faltbaren iPhones und einem Jubiläumsmodell zum 20. Geburtstag des iPhones könnten die neuen AirPods Teil einer größeren Produktoffensive werden, die Apple für das Jahr 2027 vorbereitet.

AirPods als Sensoren für visuelle KI-Funktionen

Für Nutzer dürfte die wichtigste Neuerung nicht in der Hardware selbst liegen, sondern in den damit verbundenen KI-Funktionen. Die Kameras sollen laut Bloomberg als Sensoren dienen, die Informationen über die Umgebung erfassen und diese an Siri weiterreichen. Der Sprachassistent könnte dadurch Fragen zu Objekten, Orten oder Situationen beantworten, die sich unmittelbar vor dem Nutzer befinden.

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Apple würde damit seine Strategie rund um die sogenannte „Visuelle Intelligenz“ weiter ausbauen. Die Funktion ist bereits Bestandteil von Apple Intelligence und kann auf kompatiblen iPhone-Modellen Objekte, Tiere, Pflanzen oder Texte erkennen und zusätzliche Informationen bereitstellen. Über die Einführung und den Ausbau der Funktion haben wir bereits mehrfach berichtet.

Während bislang die iPhone-Kamera zur Erfassung der Bildinformationen genutzt wird, könnten künftige AirPods diese Aufgabe teilweise übernehmen. Bloomberg nennt als mögliche Einsatzszenarien Fragen zu Gegenständen in der Umgebung oder Unterstützung bei der Navigation.

Teil einer größeren Geräteoffensive

Die Kamera-AirPods passen in eine Entwicklung, die sich bereits seit mehreren Jahren abzeichnet. Apple erweitert die AirPods kontinuierlich um zusätzliche Sensorik und neue Interaktionsformen. 2023 führte das Unternehmen unter anderem die Konversationserkennung ein, die Gespräche automatisch erkennt und die Audiowiedergabe anpasst.

Mit iOS 26 kamen zudem neue Aufnahmefunktionen und eine Kamera-Fernsteuerung hinzu, die sich direkt über kompatible AirPods bedienen lassen.

Die neuen AirPods wären damit weniger ein klassisches Audio-Produkt als vielmehr ein weiterer Baustein in Apples Versuch, künstliche Intelligenz stärker mit alltäglichen Geräten zu verknüpfen.