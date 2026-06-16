Spusu startet in Deutschland: Mobilfunkanbieter setzt auf flexible Tarife

Der deutsche Mobilfunkmarkt bekommt einen weiteren Anbieter, der mit fraenk und Co. konkurrieren wird. Das österreichische Unternehmen Spusu startet nach längerer Vorbereitung nun auch hierzulande und will vor allem mit monatlich kündbaren Tarifen, eigenem technischen Unterbau und einem vergleichsweise direkten Kundenservice um Nutzer werben.

Dabei tritt das Familienunternehmen nicht als klassischer Netzbetreiber auf, sondern nutzt das Mobilfunknetz von Vodafone. Spusu wurde 2015 in Wien gegründet und ist nach eigenen Angaben inzwischen für mehr als eine Million Kunden in Österreich aktiv. Der Name steht für „sprechen und surfen“.

Monatlich kündbare Tarife

Zum Marktstart bietet Spusu fünf Mobilfunktarife an. Die Einstiegsversion beginnt bei 4,90 Euro pro Monat und umfasst 5 Gigabyte Datenvolumen. Für 12,90 Euro gibt es im Aktionszeitraum 80 Gigabyte, während die größte Variante mit 100 Gigabyte für 19,90 Euro angeboten wird.

Allen Tarifen gemeinsam sind eine Allnet-Flatrate für Telefonie und SMS, 5G-Unterstützung mit bis zu 200 Mbit/s im Download sowie die Möglichkeit, ungenutztes Datenvolumen in den Folgemonat mitzunehmen. Zudem können die enthaltenen Datenpakete nicht nur innerhalb der EU, sondern auch in Großbritannien und der Schweiz verwendet werden.

Eine Mindestvertragslaufzeit gibt es nicht. Kündigungen sind jeweils zum Monatsende möglich. Auch Anschlussgebühren oder Aktivierungskosten erhebt der Anbieter nach eigenen Angaben nicht. Wer seine Rufnummer mitnehmen möchte, kann dies kostenlos erledigen. Zudem übernimmt Spusu auf Wunsch die Kündigung bestehender Verträge beim bisherigen Anbieter.

Neben klassischen SIM-Karten werden auch eSIMs unterstützt. Diese lassen sich nach der Identitätsprüfung direkt digital aktivieren und sind damit sofort nutzbar – allerdings nicht auf der Apple Watch.

Persönlicher Kundenservice als Verkaufsargument

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Kundenservice. Das Unternehmen verzichtet nach eigenen Angaben bewusst auf ausgelagerte Callcenter und automatisierte Chatbots. Stattdessen soll ein eigenes Team in München Anfragen per Telefon, E-Mail und WhatsApp bearbeiten.

Darüber hinaus kündigt Spusu weitere Funktionen für die Zukunft an. Sowohl MultiSIM-Angebote als auch die Unterstützung des modernen Nachrichtenstandards RCS befinden sich laut Unternehmen bereits in Planung.