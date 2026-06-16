Fünf monatlich kündbare Tarife
Spusu startet in Deutschland: Mobilfunkanbieter setzt auf flexible Tarife
Der deutsche Mobilfunkmarkt bekommt einen weiteren Anbieter, der mit fraenk und Co. konkurrieren wird. Das österreichische Unternehmen Spusu startet nach längerer Vorbereitung nun auch hierzulande und will vor allem mit monatlich kündbaren Tarifen, eigenem technischen Unterbau und einem vergleichsweise direkten Kundenservice um Nutzer werben.
Dabei tritt das Familienunternehmen nicht als klassischer Netzbetreiber auf, sondern nutzt das Mobilfunknetz von Vodafone. Spusu wurde 2015 in Wien gegründet und ist nach eigenen Angaben inzwischen für mehr als eine Million Kunden in Österreich aktiv. Der Name steht für „sprechen und surfen“.
Monatlich kündbare Tarife
Zum Marktstart bietet Spusu fünf Mobilfunktarife an. Die Einstiegsversion beginnt bei 4,90 Euro pro Monat und umfasst 5 Gigabyte Datenvolumen. Für 12,90 Euro gibt es im Aktionszeitraum 80 Gigabyte, während die größte Variante mit 100 Gigabyte für 19,90 Euro angeboten wird.
Allen Tarifen gemeinsam sind eine Allnet-Flatrate für Telefonie und SMS, 5G-Unterstützung mit bis zu 200 Mbit/s im Download sowie die Möglichkeit, ungenutztes Datenvolumen in den Folgemonat mitzunehmen. Zudem können die enthaltenen Datenpakete nicht nur innerhalb der EU, sondern auch in Großbritannien und der Schweiz verwendet werden.
Eine Mindestvertragslaufzeit gibt es nicht. Kündigungen sind jeweils zum Monatsende möglich. Auch Anschlussgebühren oder Aktivierungskosten erhebt der Anbieter nach eigenen Angaben nicht. Wer seine Rufnummer mitnehmen möchte, kann dies kostenlos erledigen. Zudem übernimmt Spusu auf Wunsch die Kündigung bestehender Verträge beim bisherigen Anbieter.
Neben klassischen SIM-Karten werden auch eSIMs unterstützt. Diese lassen sich nach der Identitätsprüfung direkt digital aktivieren und sind damit sofort nutzbar – allerdings nicht auf der Apple Watch.
Persönlicher Kundenservice als Verkaufsargument
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Kundenservice. Das Unternehmen verzichtet nach eigenen Angaben bewusst auf ausgelagerte Callcenter und automatisierte Chatbots. Stattdessen soll ein eigenes Team in München Anfragen per Telefon, E-Mail und WhatsApp bearbeiten.
Darüber hinaus kündigt Spusu weitere Funktionen für die Zukunft an. Sowohl MultiSIM-Angebote als auch die Unterstützung des modernen Nachrichtenstandards RCS befinden sich laut Unternehmen bereits in Planung.
Entwickler: mass response Service GmbH
Laden
Naja, besonders attraktiv sind die Tarife nicht. Da biete der Anbieter in der Schweiz und auch in Österreich bessere Konditionen.
Aber sollte man nicht die Tarife im deutschen Markt vergleichen und die scheinen mir jetzt nicht so schlecht, insb. Wenn man GB und SUI Roaming mit drin hat+200 Mbit/s. Besser als z.B. bei Vodafones eigenem Derivat Simon selbst. Ich werds mal testen
Schade, dass das Vodafone genutzt wird. Hier bei uns bedauerlicherweise sehr schlechtes Netz. Aber sicherlich sieht das in vielen anderen Bereichen besser aus.
Hier auch. Schlechtester Anbieter ever. O2 und Telekom sind hier um längen besser.
O2 hahaha
Bei Vodafone habe ich aufgehört zu lesen.,,
+1
welches Netz ist das?
Vodafone
:)))
In welchem Netz sind die Unterwegs?
Vodafone
O2
Warum nur bieten sämtliche Reseller die eSIM nicht für die Apple Watch an?
Weil das spezielle Verträge mit Apple sind und man als Wiederverkäufer das von den Netz-Betreibern nicht bekommt.
Frage ich mich auch. Hat das evtl. technische oder irgendwelche Lizenzgründe -also sowas wie bei Kabeln mit MFi Zertifizierung?
Dürfen sie nicht. Die Netzbetreiber geben das eben nicht für Reseller frei.
Klang alles super… Bis zu dem Vodafone-Teil.
Schade im Netz von Vodafone, dann leider nicht. War immer mit Abstand das schlechteste
Wow. RCS bereits in Planung. Das klingt ja mal fortschrittlich…nicht.
Gibt es einen der günstigen Anbieter, der auch eine Lösung für die Apple Watch hat?
Leider nicht, weil der Server für die Apple Watch Esim super teuer ist. Das haben nur die Netzbetreiber.
Ist er nicht……
Keine Apple Watch Nutzung mit eSIM.
Kein RCS aktuell.
Keine Visual Voicemail möglich.
Und dann auch noch Vodafone Netz.
Ich bin immer offen für Alternativen, aber dies ist wirklich absolut keine
Visual voicemail brauchst du seit iOS 26 nicht mehr der zeigt alles automatisch hinterm Anrufer an und transkribiert
Ne, nicht ganz richtig. Wenn das Handy aus ist oder man kein Netz hat, hast eben nur wieder die alte Mailbox wo du anrufen musst. Man braucht es also sehr wohl noch.
Leider im Vodafone Netz, bin gerade bei SimonMobile und muss sagen, dass das Vodafone Netz teilweise wirklich sehr grottig ist!