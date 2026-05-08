AirPods mit Kamera: Neue Details zu Apples KI-Ohrhörern

Dass Apple an AirPods mit integrierten Kameras arbeitet, ist bereits seit längerer Zeit bekannt. Neue Informationen aus dem Umfeld des Unternehmens liefern nun allerdings zusätzliche Details zum Entwicklungsstand und zu den geplanten Funktionen der Ohrhörer.

Demnach befindet sich das Projekt inzwischen in einer fortgeschrittenen Testphase. Intern soll Apple bereits mit nahezu finalen Prototypen arbeiten.

Die neuen AirPods sind als KI-Zubehör gedacht, das visuelle Informationen aus der Umgebung erfassen und mit Siri auswerten kann. Anders als klassische Kameras sollen die Sensoren dabei keine Fotos oder Videos aufnehmen. Stattdessen dienen sie lediglich als zusätzliche Informationsquelle für Apples Sprachassistenz.

LED-Leuchte signalisiert aktive Nutzung

Ein zentrales Thema bei den neuen Ohrhörern bleibt der Datenschutz. Laut aktuellen Informationen integriert Apple deshalb eine kleine LED-Leuchte in die AirPods. Diese soll anzeigen, wenn Bildinformationen zur Verarbeitung an Cloud-Dienste übertragen werden.

Gerade bei tragbaren Geräten mit Kameras versucht Apple damit offenbar, mögliche Bedenken früh zu adressieren. Ähnliche Diskussionen begleiten bereits smarte Brillen anderer Hersteller. Offen bleibt allerdings, wie gut die kleine Statusanzeige im Alltag tatsächlich wahrgenommen werden kann.

Die Kameras sollen der KI helfen, die Umgebung des Nutzers besser zu verstehen. Denkbar sind Funktionen, bei denen Siri Gegenstände erkennt, Orientierungspunkte beschreibt oder kontextbezogene Hinweise liefert.

Verzögerung durch Siri-Neustart

Apple soll bereits seit rund vier Jahren an den Kamera-AirPods arbeiten. Ursprünglich soll eine Veröffentlichung schon im Frühjahr 2026 vorgesehen gewesen sein. Die Verzögerung soll direkt von den hauseigenen Problemen mit der Sprachassistenz Siri verursacht worden sein.

iOS 27: Siri zieht in die Kamera ein und erweitert visuelle Suche

Damit sollte spätestens im September die Bahn frei für den Start der neuen AirPods sein. Mit iOS 27 will Apple die überarbeitete Siri-Version bekanntlich an den Start bringen, Grundlage dafür sind unter anderem die KI-Modelle von Google Gemini.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Thema durch Aussagen des designierten Apple-Chefs John Ternus. Intern soll dieser angekündigt haben, dass Apple erneut vor einer großen Produktoffensive stehe.