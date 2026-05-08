Verzögerung durch Siri-Neustart
AirPods mit Kamera: Neue Details zu Apples KI-Ohrhörern
Dass Apple an AirPods mit integrierten Kameras arbeitet, ist bereits seit längerer Zeit bekannt. Neue Informationen aus dem Umfeld des Unternehmens liefern nun allerdings zusätzliche Details zum Entwicklungsstand und zu den geplanten Funktionen der Ohrhörer.
Demnach befindet sich das Projekt inzwischen in einer fortgeschrittenen Testphase. Intern soll Apple bereits mit nahezu finalen Prototypen arbeiten.
Die neuen AirPods sind als KI-Zubehör gedacht, das visuelle Informationen aus der Umgebung erfassen und mit Siri auswerten kann. Anders als klassische Kameras sollen die Sensoren dabei keine Fotos oder Videos aufnehmen. Stattdessen dienen sie lediglich als zusätzliche Informationsquelle für Apples Sprachassistenz.
LED-Leuchte signalisiert aktive Nutzung
Ein zentrales Thema bei den neuen Ohrhörern bleibt der Datenschutz. Laut aktuellen Informationen integriert Apple deshalb eine kleine LED-Leuchte in die AirPods. Diese soll anzeigen, wenn Bildinformationen zur Verarbeitung an Cloud-Dienste übertragen werden.
Gerade bei tragbaren Geräten mit Kameras versucht Apple damit offenbar, mögliche Bedenken früh zu adressieren. Ähnliche Diskussionen begleiten bereits smarte Brillen anderer Hersteller. Offen bleibt allerdings, wie gut die kleine Statusanzeige im Alltag tatsächlich wahrgenommen werden kann.
Die Kameras sollen der KI helfen, die Umgebung des Nutzers besser zu verstehen. Denkbar sind Funktionen, bei denen Siri Gegenstände erkennt, Orientierungspunkte beschreibt oder kontextbezogene Hinweise liefert.
Verzögerung durch Siri-Neustart
Apple soll bereits seit rund vier Jahren an den Kamera-AirPods arbeiten. Ursprünglich soll eine Veröffentlichung schon im Frühjahr 2026 vorgesehen gewesen sein. Die Verzögerung soll direkt von den hauseigenen Problemen mit der Sprachassistenz Siri verursacht worden sein.
Damit sollte spätestens im September die Bahn frei für den Start der neuen AirPods sein. Mit iOS 27 will Apple die überarbeitete Siri-Version bekanntlich an den Start bringen, Grundlage dafür sind unter anderem die KI-Modelle von Google Gemini.
Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Thema durch Aussagen des designierten Apple-Chefs John Ternus. Intern soll dieser angekündigt haben, dass Apple erneut vor einer großen Produktoffensive stehe.
Bin immer noch für Kamera in der Apple Watch ;)
Bin auch für Kamera in AW!
Auf jeden Fall. Das einzige was ich schmerzlich vermisse wenn ich mein iPhone zu Hause lasse (habe cellulär)
Bei meiner gerne Taschenlampe
Hast du doch. Und die funktioniert Nachts im Haus sehr gut
Stimmt. Hätte die AW Ultra eine Cam, könnte das iPhone öfter zuhause bleiben.
Ganz ehrlich, verstehe den Sinn nicht? AirPods werden schwerer und globiger, so dass diese bei noch mehr Nutzern zum Herausfallen bzw. Drücken im Ohr führt!
+ die Akkulaufzeit wird sicherlich auch nicht besser
Ich vermute, dass das dann AirPods Ultra werden, um den Preis weiter zu erhöhen.
Dann kann man sich das aussuchen, ob man die will.
Evtl für Menschen mit einer Sehbehinderung.
Könnte direkte Anweisungen geben über die Umgebung und somit die anderen Sinne dieser Menschen unterstützen.
Aber für die Masse sehe ich auch noch keinen Nutzen
Ein verdammt gute Argumentation! Das macht Sinn und sicherlich sehr hilfreich!
Ich frage mich gerade wie nachhaltig es ist, Kamera in Ohrhörer zu packen. Was man da am Ende alles wieder entsorgt. :-(
Einfach nicht entsorgen.
AirPods werden nicht repariert, sondern ausgetauscht. Man könnte noch minimal hoffen dass Apple selbst die Innereien ‚ausschlachtet‘ dürfte aber unwahrscheinlich sein; wird sich schlicht nicht lohnen.
Schlimmer finde ich da, dass man die AirPods nicht reparieren kann. Meine ersten AirPods Pro könnten mit einer Ersatzbatterie noch laufen. Aber das ist dem Formfaktor geschuldet. Ich will die halt auch nicht größer oder instabiler haben.
Was haben bitte grüne Lämpchen mit Datenschutz zu tun? Zumindest in Deutschland gibt es noch das Recht am eigenen Bild. Demnächst heißt es dann nicht nur, Polizei nutzt Auto Kamerastreams, sondern auch die Live Bilder der Kopfhörer von ahnungslosen Passanten. Mir geht es nicht darum, dass meine Mitmenschen solche Tools verwenden und für solche mit Sehschwäche oder Blinde bestimmt noch eine riesige weitere sinnvolle Hilfe.
Aber wer kümmert sich um den unberechtigten Zugriff auf diese Daten? Vor Apple / Tesla / … Mitarbeitern die sich diese Bilder / Daten anschauen und unerlaubt verbreiten?
Das wäre unter Datenschutz zu verstehen. Ansonsten ist nämlich die eigene Vermummung demnächst keine Straftat mehr sondern reiner Eigenschutz