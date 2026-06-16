AR-Brille startet für 2.295 Euro
Wer beerbt das iPhone? Snap stellt seine AR-Brille Specs vor
Der Wettlauf um die Zeit nach dem Smartphone nimmt Fahrt auf. Mit den neuen „Specs“ hat Snap eine Augmented-Reality-Brille vorgestellt, die viele Funktionen vereint, über die die Branche seit Jahren spricht. Die Brille blendet digitale Inhalte direkt ins Sichtfeld ein, arbeitet mit KI-Unterstützung und kommt ohne zusätzliches Smartphone oder externes Rechenmodul aus. Der Preis in Europa liegt bei 2.295 Euro.
Snap positioniert die Specs als eigenständigen Computer für den Alltag. Nutzer sollen Navigationshinweise sehen, Übersetzungen in Echtzeit erhalten, virtuelle Bildschirme öffnen oder KI-Hilfen direkt im Sichtfeld nutzen können. Statt ständig auf ein Smartphone zu schauen, erscheinen Informationen dort, wo sie benötigt werden.
Technisch setzt Snap auf transparente Displays mit einem Sichtfeld von 51 Grad. Die Darstellung entspricht laut Hersteller einem großen virtuellen Monitor oder einer Kinoleinwand. Zwei Snapdragon-Prozessoren übernehmen die Berechnung von AR-Inhalten und die Auswertung der Umgebung. Gesteuert wird die Brille über Handbewegungen, Spracheingaben und die integrierten Sensoren.
Zwischen KI-Brille und Vision Pro
Der Markt für tragbare Computer befindet sich derzeit in einer Übergangsphase. Einfache KI-Brillen wie die Modelle von Meta und Ray-Ban sind vergleichsweise leicht und alltagstauglich, bieten bislang aber nur begrenzte AR-Funktionen. Headsets wie Apples Vision Pro liefern deutlich mehr Leistung, sind jedoch größer und für den Dauereinsatz unterwegs nur eingeschränkt geeignet.
Genau zwischen diesen beiden Kategorien will Snap seine neue Brille platzieren. Mit einem Gewicht von rund 130 Gramm bleibt die Specs deutlich näher an einer klassischen Brille als an einem Headset. Gleichzeitig soll sie umfangreichere AR-Funktionen bieten als die bisher verfügbaren KI-Brillen.
Dass Meta den Markt ernst nimmt, zeigt der kontinuierliche Ausbau seiner Brillenfamilie. Zuletzt stellte das Unternehmen sogar Modelle mit integriertem Display vor, die erste Informationen direkt im Sichtfeld anzeigen können.
Apple und OpenAI arbeiten an ähnlichen Ideen
Auch Apple wird seit Jahren mit intelligenten Brillen in Verbindung gebracht. Erst vor wenigen Monaten berichteten wir über Hinweise auf eine eigene Brille, die mit Kameras, Mikrofonen und KI-Funktionen ausgestattet sein soll.
Parallel dazu arbeitet OpenAI gemeinsam mit dem ehemaligen Apple-Chefdesigner Jony Ive an neuen Geräteklassen, die ausdrücklich als mögliche Nachfolger heutiger Smartphones beschrieben werden. Über entsprechende Pläne hatten wir bereits berichtet. Zuletzt kursierten sogar Hinweise auf ein eigenes OpenAI-Smartphone, das klassische Apps durch KI-Agenten ersetzen könnte.
Ob sich Smart Glasses tatsächlich als Nachfolger des Smartphones etablieren, bleibt offen. Mit den Specs liefert Snap jedoch das bislang vollständigste Konzept einer AR-Brille, die nicht nur demonstriert, was technisch möglich ist, sondern als eigenständiges Produkt verkauft wird.
- Event-Stream: Die Specs-Vorstellung auf YouTube
Wer trägt freiwillig Brille? Die Brille wird das Smartphone nicht beerben. Das Smartphone ist ein Gerät wie der TV und wird nicht beerbt werden können, zumindest nicht in den nächsten 10 Jahren. Man könnte auch fragen welches Gerät beerbt den TV. Darauf wird es auch keine Antwort geben.
Ich würde darauf antworten, dass das Smartphone den TV beerbt hat…
Na dann viel Spass mit ner Familie Fußball kucken…auf dem Smartphone.
Zumindest ist es dabei. Bzw mobilgeräte als gesamtkategorie
Mein erster Reflex: du hast unrecht
Mein zweiter Reflex: …du hast wahrscheinlich recht!
Viele Leute unter 30 besitzen keinen klassischen Fernseher mehr, sondern benutzen einen Laptop, einen Monitor (am PC/Mac) oder ein Tablet zum Streamen von Content.
Und immer mehr Kinder und Jugendliche verbringen mehr Zeit am Smartphone oder Tablet statt vor dem Fernseher.
TV und Radio sind zwar noch lange nicht tot, aber die Nutzung wird über die nächsten Jahre immer weiter runter gehen.
Natürlich besitzen die einen TV, jeder besitzt früher oder später einen TV, wenn er nicht gerade in einem 7m2 Studentenzimmer wohnt
Brille als Smartphone Ablösung? Wohl kaum!
Wie telefonieren , Notizen machen, Navigation oder Spielen wird wohl eher nix .
Bleiben Träger von Gleitsicht- oder anderen Brillen außen vor, oder wie kann die Brille mit den nötigen Werten versehen werden?
Es gibt Anbieter, bei denen du deine Sehwerte angibst und die Gläser werden geschliffen, wie bei einer normalen Brille.
Auch mit Extras, wie Blaulichtfilter oder Verspiegelung oder selbsteinfärben bei Sonne.
Die Maße bei den Standardbrillen sind ja pro Modell gleich.
Ein Optiker kann die Brillenfassung natürlich auch vor Ort ausmessen und die Gläser einpassen.
Aber möchte auch jeder eine Brille auf der Nase haben? Ich als Brillenträger hätte damit keine Probleme, wobei ich aber das Smartphone bevorzuge.
Seh ich auch so!
And remember… Respect is everything!
Brille ist das nervigste Werkzeug ever. Niemand will freiwillig eine Brille länger als 2 Stunden tragen. Wer hat Bock 5x am Tag eine Brille zu putzen was eine Wissenschaft für sich ist.
Ich rubbel paar mal am Tshirt und gut is.
Seit wann ist das eine Wissenschaft? Wenn vorhanden unter fließendes Wasser halten und abtrocknen und ansonsten tut es auch das Shirt oder so
Auch wenn mich das Thema „Brille“ als Ersatz oder Spielzeug, oder was auch immer, aktuell nicht wirklich für einen persönlichen Kauf/Einsatz interessiert, empfinde ich Aussagen wie „wird nicht beerben“, „darauf wird es keine Antwort geben“, „wohl kaum“ und „wird wohl nix“ als zu kurz gedacht.
Spätestens seit Alexander Graham Bell, dann Steve Jobs und vielen anderen Kollegen in den verschiedensten Sparten sollten wir alle wissen was passieren kann und wird.
Dinge, von denen wir heute sagen „Teufelswerk“, halten wir morgen in der Hand und wollen sie nicht mehr missen.
Nichts beerbt das iPhone, alberne Headline für eine Brille die 0,0001% der iPhone Besitzer interessiert …
„Niemand hat vor eine Brille zu bauen…“
Sollte ich hier Ironie deinerseits verpasst haben, entschuldige bitte.
Aber du bist etwas kurzsichtig.
Mich würde wirklich mal interessieren wie sich diese Brillen langfristig auf die Sehstärke auswirken werden. Ich kann mir vorstellen, dass das ewige hin und her zwischen nah und fern den Augen ganz schön zu schaffen macht.
Das iPhone oder besser das Smartphone wird so schnell nicht beerbt. Es wird sich immer langsamer weiterentwickeln. Die Brille wird sich vielleicht als Gadget oder Erweiterung etablieren.
Aber nicht das Smartphone ersetzen.
Also ich persönlich glaube nicht, dass eine derartige Brille, wie sie hier im Artikel beschrieben wird, irgendetwas ablöst :)))
Erstens ist der Preis nicht gerade niedrig und zweitens ist das Design der Brille aus meiner Sicht nicht gerade ästhetisch, um es mal so auszudrücken :))) Auch könnte ich mir vorstellen, dass das Switchen von Außenwelt und Brillendisplay -Ebene nicht ganz einfach zu bewerkstelligen ist (Schwindelgefühle, Kopfschmerzen oder Übelkeit). So würde ich das ganze einschätzen.